İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

06.04.2022 07:41
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi. İstanbul Boğazı'nda sis yoğunluğu devam ediyor.

Bu gece saatlerinde Megakent'te yoğun bir sis etkili olmuştu. Etkili olan sis nedeniyle şehrin birçok noktasında göz gözü görmez hale gelmişti. Gece saatlerinde etkili olan sis İstanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 01.20 itibariyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda sis yoğunluğu devam ediyor

Gece saatlerinde etkili olan sis yoğunluğu gün içerisinde de devam ederken, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapatıldı. Boğazda sis yoğunluğu devam ediyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da sis yoğunluğu! Boğaz trafiği durduruldu, sürücüler zor anlar yaşadı İstanbul'da sis yoğunluğu! Boğaz trafiği durduruldu, sürücüler zor anlar yaşadı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Gemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Fenerbahçe-Galatasaray maçında tüm gözler Arda Güler'de olacak!
00:51 Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra bir ilke imza attı
00:39 Arkadaşına, "Peşimdeler, beni bulacaklar" dedi! Ardından lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti
00:23 Liverpool, Benfica'yı 3-1 mağlup etti!
00:16 Obama, Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etti! Biden ne yapacağını şaşırdı
00:01 Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı
23:59 3 kişinin öldüğü miras kavgasında küçük çocuk balkonda saklanmış!
23:28 Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!
22:52 Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve tutar belli oldu
22:48 İrfan Can Kahveci: İddiaları yok, tek amaçları bizi yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 07:47:47. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement