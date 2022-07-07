İstanbul'da bayram trafiği başladı - Son Dakika
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İstanbul'da bayram trafiği başladı

07.07.2022 06:43

İstanbul'da bayram trafiği başladı İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da bayram trafiği başladı

İSTANBUL - İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine doğru yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

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Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi Kurban Bayramı öncesi helikopterli trafik denetimi Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri arttırıldı Kurban Bayramı öncesi trafik tedbirleri arttırıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da bayram trafiği başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bayram trafiği başladı - Son Dakika
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