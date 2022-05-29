İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz

29.05.2022 10:31
İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, bugün ücretsiz hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Marmaray, bugün ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle İBB Meclisi'nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz olacak. Öte yandan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesindeki ilk fidan dikim törenine katılmak isteyen vatandaşlar için 'Ulaşım Rehberi' yayınlandı.

İstanbul'un Fethi'nin 569'uncu yıl dönümünün kutlanacağı bugün İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaray ücretsiz çalışacak. Öte yandan AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle İBB Meclisi'nde alınan karar gereği İETT, metro, metrobüs, vapur gibi tüm toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

Tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak fetih şöleni için de toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeler yapıldı. Alana giden hatlarda seferler sıklaştırıldı. Hem İstanbul'un Fethi'nin kutlanacağı hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanların dikileceği programa gitmek isteyen İstanbullular, tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

Ulaşım rehberi yayınlandı

Vatandaşların etkinlik alanına hızlı ve kolay erişebilmesi için ulaşım rehberi de hazırlandı. Bulunduğu lokasyondan etkinlik alanına gidecek vatandaşlar, rehberde yer alan görsellerden kendilerine en uygun rotayı belirleyebilir. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz - Son Dakika


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