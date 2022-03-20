İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi

20.03.2022 23:15
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi

İstanbul'da bir otelin toplantı salonunda Bitlis Mutki Dernekler Federasyonu (BİMFED) buluşması gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelin toplantı salonunda Bitlis Mutki Dernekler Federasyonu (BİMFED) buluşması gerçekleştirildi.

Büyük Mutki ailesi buluşmasına Ak Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) milletvekilliği yapan Bitlisli Emrah Yeşilyaprak, STK'lar ve Bitlisli iş insanları katıldı.

BİMFED Mutki Dernekler Federasyonu Başkanı Ferat Bulut, buluşmada yaptığı konuşmasında kuruluş amaçlarından bahsederek, 3 ana madde ile yola çıktıklarını ifade etti.

Bulut, konuşmasında şunları söyledi. "Mutki'yi ülke genelinde tanınırlığını arttırmak, topluma faydalı olacak hizmetlerde bulunmak ve sürdürebilirlik ve süreklilik. Bu üç madde ile başarı trendini yakalayıp, yolumuza sizlerle devam etmek istiyoruz. Tabi ki bu başarı sadece federasyon yönetimimizin değil, bize bağlı olan 25 derneğimizin başarısıdır. Dernek başkanlarına buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük alkışı dernek başkanlarımız ve yönetimleri hak ediyor. Mutki Federasyonu olarak her zaman birleştirici, topluma yön veren bir toplum olacağımıza inanıyoruz. Şahsım olarak da özelde Mutki, genelde Bitlisli hemşerimizle beraber güzel projelerle bugün olduğu gibi, yarında beraber olacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum" dedi.

BİMFED, Başkanı Ferat Bulut, Mutki ile ilgili projelerden de bahsederek sözlerin şöyle devam etti. "Mutki ilçemizde ve köylerinde başarılı öğrencilerimizi ödüllendirip İstanbul'da misafir etmek. Mutkili bürokrat ve iş insanlarımızın veri tabanını oluşturmak. Buradan altını çizerek söylemek istiyorum.

Mutki Federasyonu olarak hiçbir partiye ne yakın, nede uzağız. İlçemizde liyakatli gençlerimiz Çok görev verilince memleketimize hizmet etmeye hazırlar. Bizde kurum olarak yanlarında olacağız inşallah. Biz Mutkililer aldığımız her görevi en iyi şekilde yaptığımıza inanıyor, en iyi şekilde yapmaya de devam edeceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi
İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da büyük Mutki ailesi buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika


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