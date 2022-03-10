İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

10.03.2022 16:51
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul genelinde aralıklarla yağan kar zaman zaman etkisini artırıyor. Beyaza bürünen kentte alınan önlemler ve uyarıların etkisiyle ana arterlerde yolların açık olduğu görülürken, Mahmutbey gişelerinde trafik akıcı şekilde ilerliyor. Bazı vatandaşların ise erkenden işlerinden çıkarak evlerine gitmeye çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

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Mahmutbey, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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