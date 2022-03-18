İstanbul'da kar yağışı tipi şeklinde etkili oldu - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı tipi şeklinde etkili oldu

18.03.2022 20:23
İstanbul'da kar yağışı tipi şeklinde etkili oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde tipi şeklinde kısa süreli etkili olan kar yağışı E-5 karayolunda zaman zaman görüş mesafesini düşürürken, sürücüler yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde tipi şeklinde kısa süreli etkili olan kar yağışı E-5 karayolunda zaman zaman görüş mesafesini düşürürken, sürücüler yavaş bir şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gün içerisinde zaman zaman etkili olmuştu. Akşam saatlerinde de tipi şeklinde etkili olan kar yağışı sürücülere ve vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı. E-5 karayolunda kısa süreli görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte sürücüler yavaş bir şekilde ilerledi. Yağış nedeniyle karayolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk oluştuğu görüldü. E-5 karayolunda yoğunluk ise drone ile görüntülendi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

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Meteoroloji, İstanbul, E 5, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da kar yağışı tipi şeklinde etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı tipi şeklinde etkili oldu - Son Dakika
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