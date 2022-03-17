İstanbul'da okullar yarın tatil - Son Dakika
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İstanbul'da okullar yarın tatil

17.03.2022 21:18
İstanbul'da okullar yarın tatil

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

18 Mart 2022 Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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İstanbul, 18 mart, Cuma, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da okullar yarın tatil - Son Dakika


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