İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu

02.04.2022 19:21
İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu

İstanbul'da on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarına dakikalar kala vatandaşlar fırınların önünde sıcak pide alabilmek için kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftarına dakikalar kala vatandaşlar fırınların önünde sıcak pide alabilmek için kuyruk oluşturdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala vatandaşlar fırınlara akın etti. İlk iftar için sofralarında sıcak pide bulundurmak isteyen vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ramazan ayının geleneği haline gelen pideleri sıcak sıcak alan vatandaşlar evlerinin yolunu tutarken, kuyrukta beklemek istemeyenler ise daha önce fırından çıkmış ekmekleri almayı tercih etti.

Yaklaşık yarım saat pide kuyruğunda beklediğini söyleyen Hayati Selam, "Pide bekliyoruz, yarım saattir bekliyorum. Şu anda fiyatını öğreneceğim" dedi.

Pideyi aldığını ve mutlu olduğunu söyleyen Yusuf Şahin, "Pideyi aldım. Yaklaşık 25 dakika bekledim. Memnunum, iki tane aldım. Ramazan'da iftarda yiyeceğiz. Çok şükür Allah bu günümüzü aratmasın" diye konuştu.

Ahmet Gümüş, "Pidemizi aldık bu gün. Bu iftarlık pidesi çok kaliteli, her Ramazan'da her akşam böyle oluyor. Ramazan'ın ayrı bir güzelliği oluyor bu pide kuyrukları" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu
İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu
İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu

YORUMLAR
500
İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı '3 Basses Konseri', 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak '3 Basses Konseri', 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi korkulan yaşanmadı!
18:42 Üzerine benzin döken şahıs herkesin gözü önünde kendini çakmakla ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 19:36:09. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan'ın ilk gününde sıcak pide kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement