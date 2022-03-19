İstanbul'da trafik akıcı, toplu taşıma yoğun - Son Dakika
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İstanbul'da trafik akıcı, toplu taşıma yoğun

19.03.2022 00:57
İstanbul'da trafik akıcı, toplu taşıma yoğun

İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde vatandaşlar uyarıları dikkate aldı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde vatandaşlar uyarıları dikkate aldı. Okulların da tatil edilmesiyle Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu yaşanmazken, işe giden vatandaşların toplu taşıma kullandığı görüldü.

İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen kar yağışıyla birlikte okullar tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar şahsi araçları yerine toplu taşımayı kullanmayı tercih etti. Sabah işe gidiş saatinde Cevizlibağ'da trafiğinin akıcı olduğu görülürken toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk gözlendi. İBB trafik veri sistemine göre saat 08.00'da trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak ölçüldü.

Sabah yürüyerek işe giden Berkay Doğan, "Sıkı bir şekilde giyindim. Ben zaten toplu taşımayla gelmiyorum, yürüyorum. Okulların tatil olması bence mantıklı, oluşabilecek bir çok kazanın önüne geçmiş oldu" dedi.

Vatandaşları şahsi araçları yerine toplu taşıma kullanmaya davet eden Murat Akdoğan, "Mart ayıdır, kar yağması normaldir. Kış lastiklerim var. Aracımızda herhangi bir sorun yok. Rica ediyorum, arkadaşlardan kar lastiği olmayanlar karda çıkmasınlar. Ben taksicilik yaptığım için çok sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle acemi şoförler, araç kullanmakta çok zayıf olanlar, rica ediyorum, kar yağdığında dışarı çıkmasınlar. Toplu taşıma kullansınlar" dedi - İSTANBUL

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İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Cevizlibağ, İstanbul, Tragger, kar, Son Dakika

Kaynak: İHA

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