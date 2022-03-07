İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı - Son Dakika
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İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı

07.03.2022 10:17
İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona erdiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona erdiğini bildirdi. Vatandaşlar ise maske takıp takmama konusunda kararsız kaldı. Kimi vatandaş kararın ardından açık havada maske takmamaya başladı. Açık havada maske takmaya devam eden kimi vatandaş ise maske için "alışkanlık yaptı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açık alanlarda maske zorunluluğun kaldırılması açıklamasının ardından vatandaşlar kararsız kaldı. Maske kararının ardından Pendik Çarşıda gezen kimi vatandaş maskesiz dolaşırken kimi vatandaş ise açık alan olmasına rağmen maskeli şekilde dolaşmaya devam etti.

Binnur Yıldız, "Ben maske takmaya devam edeceğim kendi sağlığım için. Bu korona tam olarak bitmedi. Maskeyi taktığımızda daha güvende olduğumu düşünüyorum. Biraz daha geçmesini bekleyeceğim" dedi.

Zülkayner Gedik, "Her şeyin başı sağlık tedbir alınmadan bir şeyin önüne geçmek mümkün değil. İlerisini düşünmek gerekirse, acabalar var, hem maske korur dediler, hem maske takmak gerekiyor dediler. Hem de bir anda maskeyi açık alanda serbest bıraktılar. Biz bunun yansımalarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Tedbiri elden bırakmamak en sağlıklı iş" dedi.

"Maskeye çok fazla alıştık. Belki de bu yüzden hala takıyorum"

Esma Nurgül, "İnsanların bu duruma alıştığını düşünüyorum. Maskeye çok fazla alıştık. Belki de bu yüzden hala takıyorum. Yaz aylarında zor oluyor maske ama şimdi havalar soğuk, sıcak tutuyor. İlerleyen günlerde göreceğiz ben bir süre daha takmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Elifnaz Cenker, "Ben tehlikenin hala devam ettiğini düşünüyorum. Vaka sayılarının çevremde olduğunu görüyorum. Azaldığını düşünmüyorum. Okula gidip geliyorum o yüzden korkuyorum kendimi korumaya çalışıyorum. Vaka sayılarının düşmesi lazım. Hastalık kesin olarak kalkarsa, ben de maske takmayı bırakırım" şeklinde konuştu.

"Maskeyi çıkarınca kendimi bir garip hissediyorum"

Reyhane Yıldız, "Tek başına bireysel bir hastalık değil, hem kendimizi hem çevremizi korumak için maske takmaya devam ediyorum. Maskeyi çıkarınca kendimi bir garip hissediyorum. Sorumluluk duygusuna çok alıştık. Bazen takmadığımda yüzümde bir eksiklik olduğunu hissediyorum. Biraz alışkanlık yaptı. Bence hastalık devam ediyor. Açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasının ani olduğunu düşünüyorum. Toplumu rahatlatmak için olduğunu düşünüyorum, çok ani oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı
İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı
İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı
İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı
İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı
İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı

YORUMLAR
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Elazığ'da vatandaşlar maske takmamaya çabuk alıştı Elazığ'da vatandaşlar maske takmamaya çabuk alıştı

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Pendik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul'da vatandaşın maske kararsızlığı - Son Dakika


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