İstanbul Havalimanı'na 23 saat sonra ilk uçak indi - Son Dakika

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)'nün İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden birinin hava trafiğine açılmasını duyurmasının ardından ilk uçak saat 12.30'da hava limanına iniş yaptı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar dün 14.00 sularında geçici olarak durdurulmuştu. Kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 18/36 pistinin park yeri onayı alınarak Divert(yönelme) uçuşları öncelikli olacak şekilde 12.00'de trafiğe açıldığını belirtmişti. Yapılan duyurunun ardından ilk uçak İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Venezuella'nın başkentinden havalanan TK183 sefer uçak saat 12.30'da hava limanına sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Yaklaşık 23 saat sonra ilk uçağın inmesinin ardından Meksika'nın Cancun şehrinden kalkan TK181 sefer sayılı uçak da hava limanına ulaştı. Başka meydanlara yönlendirilen(divert) uçakların da gün içinde aralıklarla İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Öte yandan, Türk Hava Yolları bazı istisnai durumlar hariç diğer seferlerini saat 00.00'a kadar gerçekleştirmeyecek. - İSTANBUL