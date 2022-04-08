İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu

08.04.2022 16:09
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu

İstanbul Havalimanı, eski Ramazanları yaşatacak bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Havalimanı, eski Ramazanları yaşatacak bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Karagöz-Hacivat gösterileri, Kavuklu ile Pişekar, gölge, kukla, meddah oyunlarının sergilendiği havalimanında, pamuk şeker, şerbet ve macun gibi ikramlar da seyahat eden yolculara ikram ediliyor.

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Havalimanı işletmecisi İGA, asırlık geleneklerin yaşatıldığı Ramazan ayının ruhunu yerli ve yabancı yolculara yansıtmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda birbirinden farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ramazan ayı için özel olarak süslenen havalimanı, On bir ayın sultanı Ramazan ayını tarihi, kültürü ve maneviyatıyla İstanbul'a yaraşır özel sanatsal, kültürel etkinliklerle karşılıyor.

Ramazan'ın geleneksel etkinlikleri yolcuların beğenisine sunuluyor

On bir ayın sultanı Ramazanın başlamasından itibaren İstanbul Havalimanı'nın iç ve dış hat olmak üzere çeşitli bölgelerinde Ney, Kanun, Hat ve Ebru Sanatı, Ahşap Oymacılığı Ekipleri, Karagöz-Hacivat Tiyatrosu, Macun ve Pamuk Şekeri Ramazan ayının kardeşlik ve paylaşmanın ruhunu yaşatıyor. Ayrıca terminalin giden yolcu katında oluşturulan çocuk oyun alanında minik yolcular, atlı karınca, dönme dolap ve trambolin gibi oyun gruplarıyla uçuşları öncesi eğlenme imkanı buluyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki geleneksel etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda Ramazan coşkusu - Son Dakika


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