İstanbul Havalimanı'nın yeni reklam filmi: "Sihirli Yolculuk Burada Başlar" - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nın yeni reklam filmi: "Sihirli Yolculuk Burada Başlar"

11.05.2022 13:03
İstanbul Havalimanı'nın yeni reklam filmi: "Sihirli Yolculuk Burada Başlar"

İGA İstanbul Havalimanı, yeni imaj filmini "Sihirli Yolculuk Burada Başlar" mesajıyla yayınladı.

İGA İstanbul Havalimanı, yeni imaj filmini "Sihirli Yolculuk Burada Başlar" mesajıyla yayınladı. Havalimanının İstanbul ile bütünleşen mimari ve tasarım özellikleri ile sunduğu hizmetleri konu alan film, renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor.

İGA'nın, İstanbul'un tarihi dokusuyla İstanbul Havalimanı'nın modern yüzünü harmanladığı; mimariyi, cezbedici güzellikleri, hizmetlerdeki çeşitliliği ve sunulan keyfi renkli çekimlerle aktardığı yeni imaj filmi yayına girdi. Film, İGA İstanbul Havalimanı'nın İstanbul'u andıran yapısını ve özelliklerini konu alıyor. Film; yeme-içmeden konaklamaya, alışverişten kültür-sanata kadar İGA İstanbul Havalimanı'nın sunduğu tüm hizmetleri misafirlerinin gözünden aktarıyor.

Filmde bir grup arkadaş, havalimanının özelliklerinden etkilenerek dönüş yolunda uçağa binmeden önce İstanbul'daki tatil anılarını mutlulukla hatırlıyor. Mega kente özgü pek çok simgeyi içinde barındıran film, "İstanbul Havalimanı'ndaki yaşadığın her an, sana İstanbul'daki güzel deneyimleri hatırlatır" mesajı veriyor.

Çekimleri 3 gün süren ve yönetmenliğini Çağlar Mallı'nın yaptığı film, İGA İstanbul Havalimanı'nın dijital mecralarında yayınlanmaya başladı. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nın yeni reklam filmi: Sihirli Yolculuk Burada Başlar
İstanbul Havalimanı'nın yeni reklam filmi: Sihirli Yolculuk Burada Başlar
İstanbul Havalimanı'nın yeni reklam filmi: Sihirli Yolculuk Burada Başlar

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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Film, İGA, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nın yeni reklam filmi: 'Sihirli Yolculuk Burada Başlar' - Son Dakika


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