İstanbul İtfaiyesi hamile kadını doğuma yetiştirdi - Son Dakika

İstanbul İtfaiyesi yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulanstaki hamile bir kadını doğuma 5 dakika kala hastaneye yetiştirdi.
İstanbul'da hamile bir kadın, doğumunun başlaması üzerine ambulans çağırdı. Ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalınca hamile kadının imdadına İstanbul İtfaiyesi yetişti. Ekipler hamile kadını doğuma 5 dakika kala Arnavutköy Devlet Hastanesine yetiştirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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