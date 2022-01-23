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İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı - Son Dakika

İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

23.01.2022 08:50

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran yağısı mega kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran yağısı mega kenti beyaza bürüdü. Beylikdüzü'nde devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza bürünürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağısı İstanbul'u adeta beyaza büründü. Beylikdüzü'nde devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza büründü. Karla kaplı yollarda vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

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Beylikdüzü, İstanbul, kar, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı - Son Dakika


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