İstanbullular ilk sahura manilerle uyandı - Son Dakika
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İstanbullular ilk sahura manilerle uyandı

02.04.2022 03:57
İstanbullular ilk sahura manilerle uyandı

İstanbul'da Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı.

İstanbul'da Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Taksim İlahicisi olarak bilinen Rıdvan Akçayır, manileriyle vatandaşları ilk sahura uyandırdı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk gecesinde sahur vakti için davulcular sokaklara çıktı. Mani ve ilahiler eşliğinde davullar çalındı. Taksim İlahicisi olarak bilinen Fenomen ve Ramazan Davulcusu Rıdvan Akçayır, söylediği manilerle vatandaşları Ramazanın ilk gecesinde sahura uyandırdı.

"Allah nice Ramazanlara girmemizi nasip ve müessir eylesin"

Arkadaşı Kadir Karalıkaş ile davul çalmaya çıkan Rıdvan Akçayır, "Öncelikle hayırla geldiniz hoş gelip sefalar getirdiniz her zaman geleneksel olarak Ramazan'ı coşkuyla, sevinçle yaşıyoruz. Yine bu mahalledeyiz, insanları sahura kaldırıyoruz. Bundan dolayı mutluyuz, mahalleli de mutlu. Allah nice Ramazanlara girmemizi nasip ve müessir eylesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun" dedi.

Öte yandan Rıdvan Akçayır'ın arkadaşı Kadir Karalıkaş ise çeşitli manilerle kendisine eşlik etti. Dikkatleri üzerlerine çeken Ramazan davulcularını vatandaşlar pencerelerinden çıkarak dinledi. - İSTANBUL

İstanbullular ilk sahura manilerle uyandı
İstanbullular ilk sahura manilerle uyandı

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Ramazan davulcusu, İstanbul, Fenomen, Taksim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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