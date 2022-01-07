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İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek - Son Dakika

İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek

07.01.2022 13:11
İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, '1 Kazanda 3 Kepçe' kitabının tanıtım toplantısına katılmak üzere Talas'a gelecek.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, '1 Kazanda 3 Kepçe' kitabının tanıtım toplantısına katılmak üzere Talas'a gelecek.

Talas Belediyesi ve İsviçre Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan yemek kitabının tanıtım toplantısı, 11 Ocak Salı günü yapılacak. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak olan program öncesi Büyükelçi Ruch, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a makam ziyaretinde bulunacak. Şehir protokolünün yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla tanıtımı yapılacak olan 1 Kazanda 3 Kepçe kitabında geçmişten günümüze Talas'ta yapılagelmiş Türk, Rum ve Ermeni yemeklerinden seçkin tarifler yer alıyor.

Öte yandan aynı gün Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifinin de açılışı yapılacak. Talas Harman Meydanı'nda bulunan kooperatif binasının açılış töreni saat 12.30'da başlayacak. - KAYSERİ

İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek
İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek
İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek

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İsviçre, Ankara, Talas, Jean, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre Büyükelçisi Talas'a gelecek - Son Dakika
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