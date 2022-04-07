İtalya ile 5 bin ilave geçiş belgesi mutabakatı sağlandı - Son Dakika
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İtalya ile 5 bin ilave geçiş belgesi mutabakatı sağlandı

07.04.2022 18:41
İtalya ile 5 bin ilave geçiş belgesi mutabakatı sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İtalya ile yapılan görüşmeler neticesinde 5 bin adet ilave geçiş belgesi konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İtalya ile yapılan görüşmeler neticesinde 5 bin adet ilave geçiş belgesi konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımla İtalya ile yapılan görüşmeler neticesinde 5 bin adet ilave geçiş belgesi konusunda mutabakatın sağlandığı bildirildi. 1 Mayıs'ta açılması gereken belgelerin bugün itibariyle genel kullanıma açıldığı belirtilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İtalya tarafıyla yapılan görüşmeler sonucunda, 5 bin adet ilave geçiş belgesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Taşımacılığın ve ticaretin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla 1 Mayıs'ta açılması gereken belgeler bugün itibariyle genel kullanıma açılmıştır. Saygıyla duyurulur." - ANKARA

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Sosyal paylaşım sitesi, 1 Mayıs, Twitter, İtalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İtalya ile 5 bin ilave geçiş belgesi mutabakatı sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya ile 5 bin ilave geçiş belgesi mutabakatı sağlandı - Son Dakika
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