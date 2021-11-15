İtfaiye erlerine asansörlerden teknik kurtarma eğitimi - Son Dakika

Eğitim faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOBİTEM'de, son olarak asansörlerden teknik kurtarma eğitimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitim faaliyetlerinde hız kesmiyor. Sadece Kocaeli'de değil, Türkiye genelinden ve yurt dışından gelen itfaiyecilere de mesleki eğitimler veren, kamu ve özel sektör ile tüm vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüten KOBİTEM, eğitim hizmetlerinde daha kaliteli ve güncel eğitimler vermek adına kurum içi eğitimlerine de yer veriyor. KOBİTEM eğitmenlerine yönelik olarak asansörlerden teknik kurtarma eğitimi yapıldı.

Eğitimde teorik olarak asansör sistemleri, asansörlerde güvenlik sistemleri, çalışma prensipleri, acil durumlarda hareket tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı çalışmalarda ise asansörlerde mahsur kalma durumlarında asansör tipine göre müdahale operasyonları üzerine çalışmalar yapıldı.

KOBİTEM tarafından mevcut bilgilerle donatılan eğitmenler, daha sonra bu bilgileri mevcut müdahale personeli başta olmak üzere eğitime gelen diğer itfaiyecilere ve dış eğitim başvurularında ilgili vatandaşlara da aktaracak. - KOCAELİ