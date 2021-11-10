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İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki - Son Dakika

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki

10.11.2021 12:50
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Bodrum'da anma töreni düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılında Bodrum'da anma töreni düzenlendi. Tören sonrası Bodrumlu gaziler, şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ı basın açıklaması ile kınadı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da çeşitli etkinliklerle anılıyor. Anma programı, sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Törene; Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Güngör Gündoğan, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, gaziler, daire amirleri, oda başkanları ve çeşitli STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye ve Garnizonluk çelenklerinin sunulması sonra saat Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenler çaldı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, sonrasında İstiklal Marşı okundu.

Törende Bodrumlu gaziler, şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı basın açıklaması ile kınadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını olduğu öğrenilen bir vatandaşa İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür etmesine Bodrumlu gazilerden kınama geldi.

10 Kasım Atatürk'ün Anma Töreni sonrası bir basın açıklaması yapan Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi, Lütfü Türkkan'ı basın açıklamasıyla kınadı. Açıklamayı okuyan Derneğin Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı. Açıklamasının devamında Lütfü Türkkan'a tepki gösteren Külcü, şunları dile getirdi:

"5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de şehit kardeşi İsa Gürmen'e yapılan küfür ve hakaret olayını asla tasvip etmediğimizi belirtir, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna toprağa düşmüş kahramanlarımızın yakınları hepimizin şehidimizin kardeşine yapılan bu küfürlü olayı Gaziler Derneği Bodrum Şubesi ve şehit yakınları adına Lütfü Türkkan'ı şiddetle kınıyoruz. Bir daha tekrar etmemesi dileğimizle daima şehit yakınlarının yanında olduğumuzu bildiririz."

Törenin ardından Bodrum Belediyesince meydanda açılan "Matem Sergisi" gezildi. - MUĞLA

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki

Mustafa Kemal Atatürk, Lütfü Türkkan, Bodrum, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Bodrumlu gazilerden tepki - Son Dakika


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