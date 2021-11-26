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İzmir Alsancak Stadına "Mustafa Denizli" adı verildi - Son Dakika

İzmir Alsancak Stadına "Mustafa Denizli" adı verildi

26.11.2021 15:54
İzmir Alsancak Stadına "Mustafa Denizli" adı verildi

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden inşa edilmiş haliyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden inşa edilmiş haliyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Stada, Altay'ın efsanevi oyuncusu teknik direktör Mustafa Denizli'nin adı verildi.

1939 yılında kullanımına başlanan ve ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapması ve ilk golün atılması bakımından Türk futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yenilenmeye girmişti. UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Törene, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir milletvekilleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İzmirli spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri ile birlikte Altaylı sporcular katıldı.

Stada İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı ismini verdiklerini açıklayan Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden Altay ve Altınordu burayı birlikte, kardeşçe kullanacaklar. İçeride ayrıca kapalı alanlarda da gençlik merkezi yer alıyor. Burada sadece futbol değil gençlik merkezinde kitap da okuyabilecek, çalışmalarınızı da yapabileceksiniz" dedi.

Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile stadın açılışı gerçekleştirilirken, Mustafa Denizli Erdoğan'a Altay forması hediye etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan, Altaylı sporcuların formalarını imzaladı.

UEFA standartlarında

Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadın koltukları için kırmızı-beyaz renkleri tercih edilirken, maraton tribününe ise kırmızı koltuklarla 'Alsancak' yazıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadında olduğu gibi hibrit çime sahip olan Alsancak Mustafa Denizli Stadında çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de bulunuyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadında 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan da yer alıyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Alsancak Stadına 'Mustafa Denizli' adı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Alsancak Stadına "Mustafa Denizli" adı verildi - Son Dakika
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