İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı

14.04.2022 16:13
İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, depremde hasar gördüğü için boşaltılan ana hizmet binasının yıkımı için düzenlediği ihale sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, depremde hasar gördüğü için boşaltılan ana hizmet binasının yıkımı için düzenlediği ihale sonuçlandı. 11 firmanın yarıştığı ihalede yıkım karşılığında belediyeye en yüksek ödeme teklifini yapan Nermanoğlu Altyapı Kentsel Dönüşüm firması, 19 milyon lira teklif ile ihaleyi kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 30 Ekim depreminde hasar gördüğü için boşaltılan ana hizmet binasının yıkımı için ihale düzenlendi. Kültürpark 2 No'lu Holde bulunan Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda yapılan encümene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe başkanlık etti. İki aşamada düzenlenen ihalenin geçtiğimiz hafta yapılan ilk aşamasına katılan 13 firmadan ikisi, ihale komisyonu tarafından elendi. 11 firmanın mali tekliflerini sunmasının ardından, açık artırma usulü yapılan ihalede kazanan belli oldu. Yıkım karşılığı, belediyeye 19 milyon lira olarak en yüksek teklifi veren Nermanoğlu Altyapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesisi İşletmeleri firması ihaleyi kazandı. Firma ile yapılacak sözleşmenin ardından, başlayacak yıkım çalışmalarının 90 günde tamamlanacağı ifade edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından hazırlanan rapor ile binanın güçlendirme seçeneğinin, teknik yönden ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından uygun olmadığı ortaya çıkmış ve büyükşehir yıkım için ihaleye çıkmıştı.

İhale teknik şartnamesinde asbeste ilişkin özel bölüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkım işlemleri öncesi sağlık ve güvenlik önlemlerini içeren özel teknik bir şartname hazırladı. Buna göre ihaleyi alan firma yıkım işlemine başlamadan önce Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş laboratuvardan İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı tespit raporuna göre asbest içerikli malzemeyi toplayıp ambalajlayarak taşıyacak ve sahayı temizledikten sonra yıkım işlemine başlayacak. Tüm bu işlemlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Kanunu, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması yönetmeliğine uyacak. Asbest söküm işleri, "Asbest Söküm Sertifikası"na sahip personel tarafından yapılacak.

Mimari proje yarışması açılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkımın ardından boşalan alanı başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı daha küçük bir yapıyla değerlendirecek. Yeni bina, mimari proje yarışması ile belirlenecek. Kamusal, kültürel ve sanatsal işlevlerle desteklenmesi amaçlanan proje, yakın çevreyi içeren kentsel tasarım ölçeğinde, katılımcı bir yöntemle ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları gibi kentli paydaşların katkılarına açık olacak. Yarışma ulusal ve uluslararası katılıma açık olacak ve iki aşamada sonuçlandırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının projelerine, 1966 yılında açılan "Mimari Proje Yarışması" ile karar verilmişti. Binanın inşaatı 1968 yılında başlamış ancak açılışı 1982 yılında yapılmıştı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
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