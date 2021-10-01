İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katılımcılara İzmir'deki tarımsal faaliyetlerini anlatarak, "Küçük üreticilerin bir araya gelerek piyasa koşullarında rekabet edebilmesini sağlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"ne katıldı. Programın 2. gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kürsüde konuşma yaptı. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında tarımsal desteklemeler ve yatırımlara tahsis ettiği toplam miktarın 720 milyon lira olduğunu yani yıllık bütçenin yaklaşık yüzde 8'ini kapsadığını söyledi.

Mera hayvanları için 28 köyde 93 hayvan için içme suyu yaptıklarını göletler için ise 25 milyon lira harcadıklarını söyleyen Soyer, "İzmir tarımı ile başka bir tarımın nasıl olabileceğini tahmin ediyor ve adım adım bunu uyguluyoruz. İzmir tarımının farkını anlatmak için buradayız. Bugünkü hakim tarım politikasının özünde tohumu değiştirmek yetiyordu. Çünkü tohumu değiştirdiğiniz anda aslında her şeyi değiştiriyorsunuz. Peki biz İzmir'de ne yapıyoruz? Basit aslında biz de tohumu değiştiriyoruz. Yeniden atılan tohumlarımızı bu topraklara ait meyve ve hayvan ırklarını destekliyoruz. Alım ve satış garantileriyle küçük üretici kooperatifini güçlendiriyoruz. Küçük üreticilerin bir araya gelerek piyasa koşullarında rekabet edebilmesini sağlıyoruz. Ürün planlamasında ana odağı çiftçimizin yüksek gelir getiren ve su kaynaklarını tasarruflu kullanan yerel tohumları yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 2021 yılında tarımsal desteklemeler ve yatırımlara tahsis ettiğimiz toplam miktarın 720 milyon lira yani yıllık bütçenin yaklaşık yüzde 8'i oluyor. Mera hayvanları için 28 köyümüzde 93 hayvan için içme suyu yaptık. Göletler için 25 milyon lira harcadık. 1185 kilometrelik ova ve köy yoluna satir kaplama uyguladık. Ürünlerin yağışlı kış aylarında dahil 12 ay boyunca pazara ulaşabilmesi için arazi üretim yollarına 286 milyon liralık yatırım yaptık. Başka bir tarımın mümkün olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etme heyecanıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL