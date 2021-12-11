Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

11.12.2021 16:55

Aydın il genelinde yarın öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın il genelinde yarın öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "12.12.2021 Pazar günü görülecek yağışların genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kuvvetli yağışların 13 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Cumartesi, Bergama, Aralık, İzmir, Yerel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Nusret, Londra restoranındaki fiyatları gelen tepkiler sonrası düşürdü
15:39 Nusret, gelen tepkilerin ardından Londra'daki restoranında fiyatları düşürdü
15:42 İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Provokasyonu
15:38 Yine İsveç yine İslam'a hakaret! Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına aldı
15:37 Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular
15:32 Jorge Jesus maç oynanırken yaptığıyla Arapları çılgına çevirdi! Tepkiler çığ gibi
15:18 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni belli oldu
15:14 Nesrin Cavadzade'nin üstsüz güneşlenmesinin nedeni ortaya çıktı
15:14 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum ne? İşte kurlardaki hareketlilik
15:09 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve altında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 16:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'a kuvvetli sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement