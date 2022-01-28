Üye Girişi
İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki - Son Dakika

İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki

28.01.2022 17:23
İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki

İzmir'de Dikili Belediyesinin, Çandarlı bölgesinde 'Gece Pazarı' olarak adlandırılan otel arazisini kat karşılığında bir müteahhit firmaya vermesi ve Ada Mahallesindeki bir arsayı satışa çıkarması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

İzmir'de Dikili Belediyesinin, Çandarlı bölgesinde 'Gece Pazarı' olarak adlandırılan otel arazisini kat karşılığında bir müteahhit firmaya vermesi ve Ada Mahallesindeki bir arsayı satışa çıkarması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Dikili Belediyesinin, Çandarlı'da 'Gece Pazarı' olarak bilinen otel arazisini kat karşılığında bir müteahhit firmaya vererek, edinilen 15 meskeni ve bir arsayı satışa çıkarması, yöre halkı tarafından protesto edildi. Konuyla ilgili vatandaşlar, Dikili Belediyesinin Çandarlı'da bulunan hizmet binası önünde basın açıklaması yaptı.

Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, Bütünşehir Yasası'nı hatırlatarak, Çandarlı'nın Dikili Belediyesine bağlandığını hatırlattı.

"Çandarlı'ya çivi çakılmadı"

Yasadan sonra Çandarlı Belediyesinin kapatıldığını ifade eden Bircan, Dikili Belediyesine satışlar için tepki gösterdi. Halil İbrahim Bircan, "Çandarlı'da gece pazarı olarak bildiğimiz Emirgan Otel arazisi de Belediye Başkanı Adil Kırgöz yönetimi tarafından bir müteahhit firmaya kat karşılığı olarak tahsis edilmiştir. Kırgöz, seçildiği günden bugüne Çandarlı'ya bir çivi dahi çakmamıştır. Şimdi Kırgöz yönetimi, Emirgan Otel arazisine yapılan 15 adet daire ile ada mahallesi varyant üzerinde bulunan arsanın satışı için şubat ayı belediye meclisi toplantısında satış kararı aldırmayı planlamaktadır" dedi.

"Satıştan dönülmezse hukuki yollara başvuracağız"

Bircan, "Tanesini ortalama 3 milyon liraya satmaya planladıkları bu daireler ile Ada Mahallesindeki arsadan elde edilecek yaklaşık 55 milyon lira civarındaki gelir nereye harcanacaktır? Biz Çandarlı Dayanışma Derneği olarak diyoruz ki bu daireler ve arsa belediyenin malı olarak kalsın, siz yapmasanız bile sizden sonra gelecek olan başkanlar halk yararına bir tesise dönüştürsün. Çandarlı halkının beklentisi budur. Eğer buraları satma ısrarınızda devam ederseniz biz Çandarlı Dayanışma Derneği olarak tüm hukuki yollara başvuracağımızı buradan ilan ediyoruz. Satış kararı alır da ihaleye çıkarsanız, derhal yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvuracağız" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanlığına aday olurken, bu borçlardan haberiniz yok muydu"

Halil İbrahim Bircan, grup adına yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kırgöz'e sesleniyoruz, bu yanlış uygulamadan vazgeçin. Çandarlı'nın varlıkları sizin değil, Çandarlı halkınındır. Çandarlı halkı sizi, varlıklarını satmanız için değil Çandarlı'ya hizmet getirmeniz için seçti. Çandarlı gibi hizmet bekleyen onlarca siteleri, Yaylayurt, Deliktaş, Demirtaş, Denizköy gibi daha birçok mahalle var. Bir konuşasınız da kendinizden önceki belediye başkanı için 'Allah korusun bunlar 5 yıl daha kalsalardı, Dikili'nin bir tane bile tapulu arazisi kalmazdı' dememiş miydiniz? Buna rağmen önceki belediye başkanına sattırmadığınız arazileri tek tek satmadınız mı? Kırgöz, belediyenin ve işçilerin maaşlarını ödeyerek belediyeye itibar kazandırdığını söylüyor. Evet ama Kırgöz'e biz de soruyoruz, bizim ve diğer mahallelerin arazilerini satarak mı Dikili'ye itibar kazandıracaksınız. Belediye başkanlığına aday olurken, bu borçlardan haberiniz yok muydu? Olmaması söz konusu olamaz çünkü meclis üyesiydiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına hitaben yaptığı bir konuşmada, 'Köy malları size emanettir, bunların tapularını muhafaza edeceksiniz ve biz iktidara geldiğimizde bunları halka iade edeceğiz' dememiş miydi? Yoksa siz başka bir partinin mi belediye başkanısınız?" - İZMİR

İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki
İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki
İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki
İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki

YORUMLAR
500

Çandarlı, Dikili, İzmir, Otel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki - Son Dakika


Patronunun cinsel istismarına maruz kalan genç kız yaşadıkları anlattı: Çalıştığım yerde beni sıkıştırıyordu Patronunun cinsel istismarına maruz kalan genç kız yaşadıkları anlattı: Çalıştığım yerde beni sıkıştırıyordu         
17:37
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor         
16:52
Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar Kangal köpeklerinin bir başka meziyeti! Eksi 40 derecede bile yaşayabiliyorlar         
15:43
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
17:30 Ünlü pizza firmasında siber saldırı alarmı! Müşterilerini uyardılar
17:18 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak
17:04 Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı
17:02 Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı
16:59 Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü
16:51 Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor
16:51 Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti
16:41 Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu
16:37 Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak
16:28 ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 17:48:01. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Dikili Belediyesinin arsa satışlarına vatandaştan tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement