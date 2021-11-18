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İzmir'de taksi tarifelerine zam - Son Dakika

İzmir'de taksi tarifelerine zam

18.11.2021 12:31
İzmir'de taksi tarifelerine zam

İzmir'de taksi tarifelerine zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME) geçti.

İzmir'de taksi tarifelerine zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME) geçti. Zam kararının kasım ayı içerisinde yürürlüğe konması bekleniyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, tarife ayarlamasının hem İzmirliyi hem de taksici esnafını üzmeyecek şekilde yaptıklarını söyledi.

İzmir'de taksi tarifelerine zam geldi. Taksimetre açılışı 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa, indi-bindi ücreti 10 TL'den 13 TL'ye, kilometre tarifesi ise 5 TL'den 5.5'TL'ye yükseldi. Zam tarifesi önümüzdeki günlerde yürürlüğe konulacak.

"İzmirliyi ve esnafımızı üzmeyecek şekilde fiyat tarifemizi ayarladık"

Yeni taksi tarifesiyle ilgili konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, son olarak 17 ay önce tarife ayarı yaptıklarını ve Esnaf Odaları Birliği ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesine yaptıkları müracaat neticesinde yeni tarife ayarının Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararından çıktığını söyledi.

Yeni tarifenin bu ay içerisinde uygulanacağını belirten Başkan Celil Anık, "Biliyorsunuz mazota yüzde 30'un üzerinde zam geldi. Diğer girdilerimize de zam geldi. İzmirliyi ve esnafımızı üzmeyecek şekilde fiyat tarifemizi ayarladık. Yeni fiyat ayarlamamızda indi-bindi ücreti 10 TL'den 13 TL'ye çıktı. Taksimetre açılışı 4.20 kuruştu, 4.50 kuruş oldu. Kilometre ücreti ise 5 TL'den 5.50'ye çıktı. Kilometre ücretini de yakıtımızı kurtaracak ölçüde ayarladık. Doğruyu yaptığımıza inanıyorum, tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yüzde 26 civarında ücretler arttı" dedi.

"İzmir'de taksi ihtiyacı yok"

Pandeminin ilk 7-8 aylık döneminde büyük sıkıntılar çektiklerini; ancak haziran ayından itibaren taksicilerin altın çağını yaşadığını söyleyen Anık, "Toplu ulaşımdan bize gelen yolcu var. Bu yolcunun kıymetini bilmemiz ve kalıcı yolcu olmasını sağlamamız lazım. 3 kişi arabaya biniyor, toplu ulaşıma verdiği ücret kadar bir ücret vererek yolculuğunu yapıyor. Yolcu için de bir rahatlık. İşlerimiz Allah'a şükür iyi. İzmir'de, İstanbul'da olduğu gibi ne taksi tartışması var ne de taksi ihtiyacımız var. İhtiyaç olacaksa bizim günlük olarak taksilerimizin doluluk veya boşluk oranını dijital ortamda görebiliyoruz. Şu anda yüzde 55 doluluk oranıyla çalışıyoruz. İstanbul'da bir kargaşa var, bunu görebiliyoruz. Ne olduğunu belli değil. Herkes 'Ben haklıyım' diyor. Bizim ne yaptığımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi de biz de görebiliyoruz. O yüzden bizde 'Taksi yetmiyor' gibi herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Taksici esnafı Enver Ercan ise, zamlı tarife için "Zam geç bile geldi. Her şeye zam geliyor, mazot 8 TL'yi geçti. Yeniden mazota zam geleceği konuşuluyor. Müşterimiz de bu zamlardan etkileniyor ama şartlar bunu gerektiriyor. Zam önce 10 tane işe gidiyorsak, zam geldikten sonra 6-7 işe gideceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir'de taksi tarifelerine zam
İzmir'de taksi tarifelerine zam
İzmir'de taksi tarifelerine zam
İzmir'de taksi tarifelerine zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, İzmir, Taksi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'de taksi tarifelerine zam - Son Dakika


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