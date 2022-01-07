İzmir'deki önemli isimlerden Ankara'ya çıkarma: Dört önemli ziyaret, dört önemli mesaj - Son Dakika

İzmir'den yola çıkan ve aralarında AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın bulunduğu heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'u ziyaret etti. Heyet, İzmir iş dünyasının taleplerini Ankara'da bakanlarla paylaştı.

İzmir'den yola çıkan heyet, Ankara'da önemli isimlerle görüşmeler yaptı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve meclis üyesi Erol Diren gibi önemli isimler, Ankara'ya adeta çıkarma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret eden heyet, İzmir iş dünyasının taleplerini Ankara'da bakanlarla paylaştı.

İlk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret eden heyet, üyelerden gelen talepleri anlattı. Bakan Pakdemirli ile Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı. Heyet, Dikili Sera Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de tahsis edilen parsellerden serada yüzde 80, sanayide ise yüzde 100 doluluk oranlarına erişildiğini iletti ve Bakan Pakdemirli'ye sürecin başından bu yana verdiği destek için teşekkürlerini sundu.

Kemalpaşa için çalışma grubu kuruldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile yapılan görüşmede, İzmir'e ivme kazandıracak en önemli projelerden biri olan Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Bakan Muş'un onayıyla; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ünsal, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve EBSO Meclis Üyesi Erol Diren'den oluşan bir çalışma grubu kuruldu.

Çalışma grubunun şirketin kuruluşu, işletim modeli, yerin devri ve yapılacak yatırımın iş planlarının oluşturulmasıyla ilgili hızla hazırlık yapması kararlaştırıldı.

Bakan Nebati'ye ziyaret

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen Bakan Nebati ziyaretinde ise ekonomiye ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

İzmir heyetinin 3 bakana aktardığı diğer konu başlıklarından bazıları şöyleydi:

Nektardan alınan özel tüketim vergisinin kaldırılması, imalatçı-ihracatçı ve istihdamla ilgili iki ayrı teşvik paketi hazırlanması, İZTO ve EBSO üyelerinin de esnaf odalarına üye olanlar gibi düşük faizli kredi alabilmesi için girişimde bulunulması; ayrıca Merkez Bankası tarafından 3 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe konulan ve ihracat bedellerinin yüzde 25'inin bankalar aracılığıyla Merkez Bankası'na satılmasını zorunlu kılan uygulamanın, ihracatçılar açısından sıkıntılara neden olabileceği ifade edildi. Özellikle ithalata bağlı ihracat yapan firmaların, döviz alış satışından kaynaklı maliyetlerden ve kurdaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenebileceği, yaşanması muhtemel tüm olumsuzlukların bertaraf edilmesi adına söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi veya ihracatçılara ileriye yönelik döviz ihtiyaçları için kur garantisi verilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca Eximbank destek koşullarının kolaylaştırılması konusunda destek talep edildi.

Binali Yıldırım'dan projelere devam ve destek mesajı

Binali Yıldırım ile verimli bir görüşme gerçekleştiren heyet, Türkiye gündemine dair tüm sorun ve çözüm önerilerini paylaştı. Binali Yıldırım'a İzmir'e ilişkin projeler hakkında bilgi aktarıldı, görüş alışverişinde bulunuldu. Tüm talepleri dikkatle dinleyen Yıldırım, projelere ara verilmeden devam edilmesi ve sorunların tespit edilerek aktarılması konusunda iş dünyası temsilcilerinin desteğini istedi. Yıldırım, "Bu ülke hepimizin. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Başkanlar, başta Kemalpaşa Lojistik Merkezi olmak üzere İzmir için geliştirilen tüm projelere her zaman verdikleri katkı ve desteklerinden ötürü Yıldırım'a teşekkürlerini sundu.

Özgener: "Görüşmeler çok verimliydi"

Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Sektörlerde yaşanan sorunları, üyelerimizden gelen talepleri tüm detaylarıyla kendilerine aktarma imkanı bulduk. Dile getirdiğimiz konularda hemen aksiyon alındığını görmek bizi memnun etti. Özellikle Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili çalışma grubu oluşturulması İzmir için çok önemli bir gelişme. Nihai sonuca doğru adım adım yaklaşıyoruz. Başbakanımız Binali Yıldırım ile görüşmemiz bizler için çok önemliydi. Kendisiyle pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Tüm ziyaretlerimizin İzmir için önemli gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim" dedi.

Yorgancılar: "Sektörel konuları paylaştık"

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise "İzmirimizin Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projesi başta olmak üzere ana konularını ve üyelerimizin sektörel konularını paylaştık. Kurduğumuz diyalog mekanizması, İzmir'in ülke ekonomisine katkılarını artıracak olup bu sinerjiden büyük memnuniyet duyduk" diye konuştu. - İZMİR