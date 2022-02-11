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İzmir Doğalgaz abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

İzmir Doğalgaz abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı

11.02.2022 10:20
İzmir Doğalgaz abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı

İzmir Doğalgaz, artan şikayetler üzerine abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı.

İzmir Doğalgaz, artan şikayetler üzerine abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı. Kapı çalınarak ya da telefonla çeşitli ad ya da hizmetler karşılığında para talep eden kişi ya da kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı gerçek veya tüzel kişiler tarafından firmamızın bilgisi dışında sayaç bağlantı borusunun (fleksi boru) değiştirilmesi, yenilenmesi, kontrol edilmesi, fatura ödemesi, icra takibi, ihbarname ve buna benzer gerekçelerle bilgi, belge ve para istendiği tespit edilmiştir. Bu tür işlemlerin İzmir Doğalgaz tarafından gerçekleştirilmesi durumunda daha çok ödeme yapılacağı veya gazın kesileceği gibi hiçbir dayanağı olmayan söylemlerle tüketicinin aldatılmaya çalışıldığı belirlenmiştir" denildi.

Saha ekipleri para tahsilatı yapmıyor

İzmir Doğalgaz çalışanlarının hiçbir şekilde sahada ücret tahsilatı yapmadığının vurgulandığı açıklamada, şirketin bilgisi dışında yetkisiz kişi ya da işyerleri tarafından yapılan işlemlerden doğabilecek zararlardan İzmir Doğalgaz'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağı belirtildi. Yetkisiz kişiler tarafından gazlı hatlara yapılacak müdahalenin can ve mal kaybına neden olabilecek sonuçlar doğurabileceği kaydedilen açıklamada, "Bu tür uygulamalar sadece İzmir Doğalgaz'ın mühendis ve teknisyenleri tarafından güvenli olarak yapılabilir. Bunun dışındaki müdahaleler tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, şirketimiz tarafından mevzuat kapsamında gerçekleştirilen sayaç değişimi gibi uygulamalarda abonelerimizden herhangi bir bedel talep edilmemektedir" denildi.

Mutlaka kimlik sorulmalı

Abonelerin bu tür durumlarda mutlaka kimlik sormaları, herhangi bir ad altında para ya da belge vermemeleri istendi. Yasal olmayan uygulamaların tespit edilmesi halinde gerekli hukuki işlemelerin yapılacağının belirtilerek, abonelerden şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine veya 0850 222 3335 no.lu Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi. - İZMİR

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Doğalgaz, İzmir, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Doğalgaz abonelerini dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika


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