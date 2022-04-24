İzmir'in kırmızılı kadını - Son Dakika
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İzmir'in kırmızılı kadını

24.04.2022 10:15
İzmir'in kırmızılı kadını

İzmir'de giydiği kıyafetler ve eşyalarındaki renk tercihi nedeniyle 'kırmızılı kadın' olarak tanınan Seçil Adalet Işık, çocukken annesinin kendisine kırmızı giyinmeyi yasakladığını ve bu nedenle kırmızının kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

İzmir'de giydiği kıyafetler ve eşyalarındaki renk tercihi nedeniyle 'kırmızılı kadın' olarak tanınan Seçil Adalet Işık, çocukken annesinin kendisine kırmızı giyinmeyi yasakladığını ve bu nedenle kırmızının kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki emekli el sanatları öğretmeni Seçil Adalet Işık, çevresindekiler tarafından 'kırmızılı kadın' olarak tanınıyor. Kıyafetlerinden ayakkabılarına, evindeki koltuklardan mutfaktaki gereçlerine kadar kırmızı rengi tercih eden Işık, kırmızı renk sayesinde kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi. Kırmızıyı bir tutku haline getirmesinin nedenlerini araştırdığını söyleyen Işık, çocukluk anılarından yola çıktığını anlatarak "Memleketimizdeki evimizin önünden geçen boğa sürüsünün beni kovalaması sonucu annem beni korumak için kırmızı giymemi yasaklamıştı. Onun çok büyük etkisi olduğunu sanıyorum. Çocukluktaki özlem içimde büyüdü ve tutku haline geldi" dedi. Mutlu olduğu sürece kırmızıyı kullanmaya devam edeceğini ifade eden Işık, "Zaman zaman eleştirenler oluyor 'bu kadar kırmızı kullanılmaz' diye. Ben seviyorum. Sevdiğim için de kullanıyorum. Bulduğumda kırmızı kıyafet alıyorum. Özel bir gün için kıyafet almaya gittiğimde bulamayabiliyorum. Bulunca alıyorum ve olanları iyi koruyorum, saklıyorum" diye konuştu.

"Psikolojik destek almak istedim"

Hayatının her alanında kırmızı rengi tercih etmesi nedeniyle çok eleştirildiğini ve bu eleştirilerden rahatsız olduğu için psikolojik destek almak istediğini de belirten Işık, "Psikoloğa gittim, sordum. 'Mutluysan kırmızıyı kullan. Bunun için psikolojik destek almanı gerektirecek bir şey yok. Bu sana yaşama sevinci veriyor' dediler. Çocuklarım küçükken onları tamamen kırmızıyla büyüttüm. Şimdi kendi istediklerini alıyorlar ama ben hediye aldığımda onlara muhakkak kırmızı alırım. Eşim de kendine hep kırmızı alır. Ev dekorasyonunda, tabaklarımda, kaşığımda, çatalımda, yorganımda, yastığımda kırmızı tercih ediyorum. Bu koltuklar kayınvalidemin koltuklarıydı. Yüzünü değiştirip bu renk kırmızı yapmak için 3 yıl bekledim" dedi. - İZMİR

İzmir'in kırmızılı kadını
İzmir'in kırmızılı kadını
İzmir'in kırmızılı kadını

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Emekli, Aliağa, Adalet, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'in kırmızılı kadını - Son Dakika


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