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"İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız" - Son Dakika

"İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız"

04.11.2021 12:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent merkezi ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında kesintisiz bağlantı sağlayacak dev ulaşım projesinin birinci etabında yürütülen çalışmaları inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent merkezi ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında kesintisiz bağlantı sağlayacak dev ulaşım projesinin birinci etabında yürütülen çalışmaları inceledi. Terminal önünde yapımı büyük oranda tamamlanan bin 850 metre uzunluğundaki viyadüğün üzerinde yürüyen Başkan Soyer, "Viyadükleri yılın ilk aylarında hizmete alıyoruz. Tünel de tamamlandığında Konak'tan Otogar'a ulaşım 45 dakikadan 10 dakikaya inecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalini kent merkezine doğrudan bağlayacak tünel ve viyadük projesini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dev projenin birinci etabını oluşturan 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve 1 üst geçit inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki imalatları inceledi, bin 850 metrelik viyadük inşaatı üzerinde yürüyüş yaptı. Başkan Tunç Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz ve projede görev alan mühendisler eşlik etti. 110 milyon liraya mal olacak bağlantı yolunu yeni yılın ilk aylarında hizmete alacaklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinin karşısında, inşaatını tamamlama aşamasında olduğumuz viyadüklerin üstündeyiz. Viyadükleri yılın ilk aylarında hizmete alıyoruz. Bir belediye başkanının en büyük mutluluğu bir projenin hayata geçtiğini ve hizmete açıldığını görmek. Bu büyük bir mutluluk ve heyecan" dedi.

1 milyarlık yatırım

Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi tamamlandığında, Konak güzergahından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminaline 45 dakikada gidilen yolun 10 dakikaya ineceğini söyleyen Başkan Soyer, şunları aktardı:

"Pandemi sonrası özel araç kullanımının artması nedeniyle toplu ulaşım kullanımı düştü ve trafik yükü arttı. Bu yükü hafifletecek çareler üretmeye çalışıyoruz. Düşündüklerimizi daha hızlı hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Alt geçitler, üst geçitler, yayalaştırma projeleri, deniz ulaşımının güçlendirilmesi, bisiklet kullanımının özendirilmesi gibi onlarca başlıkta çalışmalarımız var. İzmir trafiğini rahatlatacak en önemli çalışmalarımızdan biri de viyadük ve tünel projesi. Kısa bir süre sonra yapımını yüzde 96 oranında tamamladığımız viyadükleri birbirine bağlayacağız ve hizmete açacağız. Böylelikle tünelin girişine kadar güzergahtaki trafiği tünel inşaatı tamamlanmadan rahatlatmış olacağız. Yan bağlantı yolları ile birlikte 1 milyar liraya mal olacak İzmir'in en uzun tüneli için de ihaleye çıktık. İhale süreci devam ediyor."

Neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal işi, bin 850 metrelik güzergahta 2 viyadük, 2 alt geçit ve 1 üst geçit inşasını kapsıyor. 2 alt geçit ve 1 üst geçit tamamlanarak hizmete girdi. Viyadükler de yüzde 96 oranında tamamlandı. 45 viyadük ayağına 550 kiriş montajı yapıldı. Kısa bir süre sonra iki viyadük birbirine bağlanacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince viyadüklerin üzerine asfalt serilecek.

Terminal önündeki trafik rahatlayacak

Viyadük ve alt geçitler Bornova ve terminal önündeki araç trafiğini rahatlatacak. Viyadüklerin hizmete alınması ile birlikte Kamil Tunca Bulvarı'ndan, Işıkkent'ten ve Çevre Yolu'ndan gelen araçların İzmir Şehirlerarası Terminali önünde bulunan kavşakta oluşturduğu trafik sıkışlığı önlenmiş olacak. Çevre Yolu'ndan gelen araçlar viyadüğü kullanarak Kamil Tunca Bulvarı'na geçiş yapacak. Buca ve Altındağ tarafından gelen araç trafiği viyadüklere alınarak Çevre Yolu bağlantısı sağlanacak. Böylelikle terminal önünde araçlar ışıkta beklemeyecek ve hızlı geçiş yapacak. Viyadük altında hizmete giren alt geçitler sayesinde de Kamil Tunca Bulvarı'ndan gelen araçların Işıkkent'e, Konak yönünden gelen araçların ise Bornova yönüne kısa sürede ulaşması sağlandı.

Tünelin ihalesi yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından Buca Tünelini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yüklenici firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan tünel inşaatının hızla bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkıldı. Tünel inşaatının ihalesi yapıldı, ihale süreci devam ediyor. Tünelin yanı sıra projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında yer alan 2 alt geçit, 8 menfez, 5 kavşak, 2 üst geçit ve duvar imalatlar da yapılacak. 7,1 kilometrelik güzergah 35 metre genişliğinde 3 geliş 3 gidiş toplam 6 şerit bölünmüş yol ile 2,5 kilometrelik çift tüp derin tünelden oluşuyor. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak. Tünel inşaatı yıl sonunda tamamlanması hedeflenen viyadüklerle birlikte Konak'tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiğe de nefes aldıracak projenin toplam uzunluğu 7,1 kilometreyi bulacak. Tünel tamamlandığında İzmir'in en uzun karayolu tüneli unvanına sahip olacak. İnşaatı 3 yılda tamamlanacak.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak

Tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden Otogar'a bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Buca'daki Homeros Bulvarı, Işıkkent'teki İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne bağlanacak. - İZMİR

İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız
İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız
İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız
İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız
İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız' - Son Dakika


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