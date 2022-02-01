JAK Uludağ'da hayat kurtarıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri acemi kayakçılar ile kaybolan dağcıların imdadına yetişiyor. Uludağ'da 2021 yılında 721 olaya müdahale eden JAK timleri, yaralanan 464 kişiyi en yakın ambulansa yetiştirirken, mahsur kalan 222 kişiyi kurtardı, kaybolan 35 kişiyi ise donmadan bulmayı başardı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 15 personeli ve Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) JAK Timlerine bağlı 7 personel Uludağ'da sezon boyunca 7/24 görev yapıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta kar motorları ile anında olaya müdahale eden JAK timleri; senaryo gereği kayarken sakatlanan bir vatandaşa müdahale etti. Pistte bir kişinin yaralandığı ihbarını değerlendiren JAK timleri, kar motorları ile kısa sürede vakaya ulaştı. İlk müdahalenin burada yapılmasının ardından kayak motorunun arkasına bağlı sedyeye bindirilen yaralı kayakçı, 112 acil servis ekiplerine ulaştırıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, "2021 yılı içerisinde JAK Timleri 721 olaya müdahale etmiş olup; bunların 464'ü kazaen yaralanma, 222'si mahsur kalma ve 35'i kaybolma olaylarıdır. Genel istatistik olarak bu olayların 12'si Bursa İlçelerinde, 709 olay ise Uludağ Milli Parkında meydana gelmiştir" dedi.

"Uludağ Milli Parkı'nda yıl boyunca uygulanan Valilik Genel Emirleri kapsamında olumsuz hava şartlarının oluşması durumunda vatandaşlar ikaz edilmekte ve hava şartları düzelen kadar mekanik tesisler kapatılmaktadır" diyerek sözlerini sürdüren Akgün, "Kaybolma olaylarının sıklıkla meydana geldiği bölgelerde pist dışına çıkması muhtemel vatandaşlara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için belirlenen bölgelere uyarı ve ikaz levhaları yerleştirilmiştir. Bölgede dağcılık ve yürüyüş faaliyeti icra edecek vatandaşlarımız ile koordine kurulmakta faaliyet süresince muhtemel acil durumlara karşı takip ve kontrolleri yapılmaktadır" diye konuştu. - BURSA