Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz - Son Dakika
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Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz

08.03.2022 17:38
Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz

Sivas'ta Jandarma ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek hediye ettiler.

Sivas'ta Jandarma ekipleri Kadınlar Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek çiçek hediye ettiler.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit annelerini unutmadı. Ekipler ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı. Şehit annelerine çiçek takdiminde bulunan Jandarma ekipleri her zaman onların yanında olduklarını söyledi. - SİVAS

Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz
Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz
Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz
Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz
Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma ekiplerinden şehit annelerine sürpriz - Son Dakika


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