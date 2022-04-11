Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç'tan Kilis Valiliğine ziyaret - Son Dakika

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, beraberindeki Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un Kilis ve Gaziantep'te jandarma birliklerinde inceleme ve denetimlerde bulunacağı öğrenildi. - KİLİS