Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç'tan Kilis Valiliğine ziyaret - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç'tan Kilis Valiliğine ziyaret

11.04.2022 17:21
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç'tan Kilis Valiliğine ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, beraberindeki Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç'un Kilis ve Gaziantep'te jandarma birliklerinde inceleme ve denetimlerde bulunacağı öğrenildi. - KİLİS

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç'tan Kilis Valiliğine ziyaret
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç'tan Kilis Valiliğine ziyaret

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Recep Soytürk, Gaziantep, Jandarma, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç'tan Kilis Valiliğine ziyaret - Son Dakika


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