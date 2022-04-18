Japonya'da 2 metrelik yılan sahibinden kaçarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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Japonya'da 2 metrelik yılan sahibinden kaçarak kayıplara karıştı

18.04.2022 10:12
Japonya'da 2 metrelik yılan sahibinden kaçarak kayıplara karıştı

Japonya'nın Okayama eyaletinde 2 metre uzunluğundaki piton yılanı sahibinin arabasından kaçtı.

Japonya'nın Okayama eyaletinde 2 metre uzunluğundaki piton yılanı sahibinin arabasından kaçtı. Dev yılanı aramak için seferber olan yetkililer, pitonun zehirli olmamasına rağmen ısırabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'nın Okayama eyaletine bağlı Kurashiki kentinde, evcil olarak beslediği 2 metro uzunluğundaki pitonu geçici olarak bir tanıdığına bırakan ve 15 Nisan'da geri alan yılanın sahibi, aynı gün 22.00 sularında araba ile evine döndü. Önce çantalarını taşımak için eve giden şahıs, geri döndüğünde ise yılanın arabada olmadığını fark etti. Dev pitonu kendi çabalarıyla bölgede arayan yılan sahibi, sonuç alamayınca dün 16.00 sularında polise başvurdu. Kayıp ihbarının ardından yetkililer dev pitonun bulmak için alarma geçti. Bölge sakinlerine dikkatli olma çağrısı yapılırken, yılanın zehirli olmadığı ancak yine de ısırabileceği uyarısında bulunuldu.

Benzeri yaşanmıştı

Japonya'da evde beslenen 3.5 metre uzunluğundaki bir piton geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kafesinden kaçmış, olayın ardından Kanagawa eyaletinde güvenlik alarmı verilmişti. Karşılaştığı kişileri boğabileceğinden endişe edilen yılan 17 gün sonra sahibinin yaşadığı evin tavan arasında bulunmuştu. 13 kilo ağırlığındaki dev yılanın bulunmasıyla bölge sakinleri rahat bir nefes almıştı. - TOKYO

Japonya'da 2 metrelik yılan sahibinden kaçarak kayıplara karıştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Japonya'da 2 metrelik yılan sahibinden kaçarak kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da 2 metrelik yılan sahibinden kaçarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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