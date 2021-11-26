Jeotermal kaynaklar fizibilite desteği ile gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Yakutiye Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Yakutiye'nin Jeotermal Kaynaklarının Araştırılması" isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansında gerçekleşen imza törenine, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Yakutiye Belediyesi Başkan Vekili İhsan Karabulut, Başkan Yardımcısı Osman Yıldız ve Ajans uzmanları katıldı.

Yakutiye'nin Jeotermal Kaynaklarının Araştırılması projesiyle Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan jeotermal enerji potansiyelinin etkin biçimde harekete geçirilmesiyle birlikte tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ ve Yeşilyayla mahallelerindeki jeotermal su kaynaklarının tespit edilmesine yönelik teknik araştırmalar gerçekleştirilecek. Proje kapsamında yapılacak sondaj çalışmaları sonucunda hazırlanacak fizibilite raporu ile tespit edilen jeotermal kaynaklar ve özelliklerine göre potansiyel yatırım konuları belirlenecek. Bu sayede Erzurum'da bulunan jeotermal enerji kaynakları potansiyeli daha verimli ve etkin olarak kullanılabilecek. Ayrıca termal ve sağlık turizmi açısından kente yeni tesisler kazandırılması için adım atılacak ve sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyine katkı sağlanacak. - ERZURUM