Kaçak maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika
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Kaçak maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi

26.02.2022 17:01
Kaçak maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde dün akşam saatlerinde kaçak ocakta meydana gelen göçük sırasında Ümit Kurt ve Kadir Ulma, göçüğün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden evli ve 3 çocuk babası Ümit Kurt (41) için bugün İnağzı Mahallesinde Hz. Hüseyin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Ak Parti Milletvekili Hamdi Uçar, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Merhum Ümit Kurt İnağzı Hz. Hüseyin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İnağzı aile mezarlığına toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaçak maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi
Kaçak maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi
Kaçak maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi

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Ümit Kurt, Zonguldak, Cenaze, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaçak maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi - Son Dakika


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