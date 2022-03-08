Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı - Son Dakika
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Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

08.03.2022 11:37
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

Kayseri'de kadın jandarma personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı, Kadın Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.

Kayseri'de kadın jandarma personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı, Kadın Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Kadın jandarmalar, Ankara yol uygulamasına trafik denetimine katılarak, kadın yolculara karanfil hediye etti. Kadınların gününü kutlayan ekipler, vatandaşlardan da takdir topladı. Aldığı karanfil ile çok mutlu olduğunu söyleyen bir yolcu, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yolcu otobüslerinde seyahat eden kadınlara da karanfil veren kadın jandarma personelleri, KADES'i tanıtan broşürler de verdi. - KAYSERİ

Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı
Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı

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Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Kayseri, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı - Son Dakika


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