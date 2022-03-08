Kadın jandarmalar '8 Mart'ı unutmadı - Son Dakika

Kayseri'de kadın jandarma personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı, Kadın Destek Programı'nı (KADES) tanıttı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Kadın jandarmalar, Ankara yol uygulamasına trafik denetimine katılarak, kadın yolculara karanfil hediye etti. Kadınların gününü kutlayan ekipler, vatandaşlardan da takdir topladı. Aldığı karanfil ile çok mutlu olduğunu söyleyen bir yolcu, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yolcu otobüslerinde seyahat eden kadınlara da karanfil veren kadın jandarma personelleri, KADES'i tanıtan broşürler de verdi. - KAYSERİ