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Kadın kahveci, oda başkanlığına talip - Son Dakika

Kadın kahveci, oda başkanlığına talip

06.01.2022 10:04
Kadın kahveci, oda başkanlığına talip

İzmir'de 13 yıldır kahvecilik yapan Jale Büyükdemir, İzmir Kahveciler Odası Başkanlığına aday oldu.

İzmir'de 13 yıldır kahvecilik yapan Jale Büyükdemir, İzmir Kahveciler Odası Başkanlığına aday oldu. Kentteki kahvehaneleri tek tek gezerek projelerini anlatan kadın kahveci, "Beni görünce ilk başta şaşıranlar oluyor ama projelerimi anlattığımda sektöre kadın eli değmesi gerektiğini söylüyorlar" dedi.

Asıl mesleği anaokulu öğretmenliği olan 50 yaşındaki Jale Büyükdemir, 13 yıl önce baba mesleği olan kahveciliğe adım attı. İzmir Poligon'da kahvehane işleten Büyükdemir, 9 Ocak tarihinde yapılacak İzmir Kahveciler Odası Başkanlığına da adaylığını koydu. İzmir'deki kahvehaneleri gezerek esnafa projelerini anlatan Jale Büyükdemir, müşterilerle sohbet edip onlara çay servisi yapmayı da ihmal etmiyor. Seçim öncesi esnaf gezilerinde kendisini gören esnafın ilk başta şaşkınlık yaşadığını ifade eden Büyükdemir, "Esnaf beni görünce önce şaşırıyor. Sonra kendimi tanıtıyorum. Kahveci kızı olduğumu, 13 yıldır kahvecilik yaptığımı anlatıyorum. Tepkiler çok olumlu geliyor. Bir kadın eli değmesi gerektiğini, bir kadının sorunların çözümüne daha çok yardımcı olacağını söylüyorlar. Seçim çalışmalarında bir kahveye girdiğimde müşteriler de dahil olmak üzere şaşıranlar elbette oluyor. Denetmen sanan, vergi memuru sanan oluyor. Esnafla konuşunca müşteri de kulak veriyor. Müşteriler de 'Kadın her yerde olmalı' diyor. Kadın; derler, toplar, hizmet verir. Kadının girdiği yer daha temizdir. Kadının olduğu yerde küfür olmaz, erkekte duruş değişir. Bu yüzden bizim sektöre de bir kadın eli değmeli" diye konuştu.

"Esnafın oyuna talibim"

"Yıllarca aidat ödedik ama mevcut yönetim ne yaptı?" diye soran Büyükdemir, "20 yıllık bir başkan var. Aidat almak haricinde esnafına ne yaptı? Bu kurumu aktif hale getirmek ve esnafa katkı sunmak için yola çıktım. Güçlü bir kadromuz var. Adaylık sürecimizde kapı kapı gezerek projelerimizi anlatıyoruz. Bizim esnaf olarak kullandığımız ürünler belli ama bugüne dek indirimden yararlanmamız için hiçbir şey yapılmadı. Örneğin her kahvehanede doğalgaz yok. Tüp kullanan esnaf var. Bugüne dek tüp sektörü ile bile bir anlaşma yapılmamış. Esnafta bir inançsızlık hakim. Daha oda başkanının yüzünü gören yok. Başkanlık, koltukta oturmakla değil, esnafına dokunmakla olur. Ben bütün kahveci esnafın oyuna talibim, esnafın sesi olmaya talibim, onların yüreği olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya talibim" diye konuştu. - İZMİR

Kadın kahveci, oda başkanlığına talip
Kadın kahveci, oda başkanlığına talip
Kadın kahveci, oda başkanlığına talip
Kadın kahveci, oda başkanlığına talip
Kadın kahveci, oda başkanlığına talip

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Esnaf, İzmir, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın kahveci, oda başkanlığına talip - Son Dakika


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