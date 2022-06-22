Kadın kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergileniyor

22.06.2022 16:47

Kadın kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergileniyorMEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergileniyor.

Kadın kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergileniyor

BURSA Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergileniyor.

Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde düzenlenen ve 26 Haziran'a kadar devam edecek El Emekleri Festivali'nin açılış töreni; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Aile ve Sosyal Politikalar Yıldırım İlçe Müdürü Murat Karaaslan, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış töreninden konuşan Başkan Yılmaz, kursiyerleri yaptıkları çalışmalardan dolayı kutlayarak, "Hizmet anlayışımızın ve yönetim vizyonumuzun merkezine insanı koyuyoruz. Yapılan işler, üretilen hizmetler ancak ve ancak insanla buluşursa değer kazanır. Bu bilinçle, insanlarımızın yaşamına dokunacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ile desteklediğimiz Kadın Kooperatiflerinin yeri bizde çok ayrı. Bu merkezlerde; Yıldırım Kaymakamlığımız, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Kadınlar üretiyor, Yıldırım kazanıyor

YIL-MEK 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 13 mahalle, 15 kurs merkezinde 62 branşta eğitimlerine devam ettiğini belirten Başkan Yılmaz, "52 öğretmen ile 2 bin 10 hemşehrimize unutulmaya yüz tutmuş ve geleneksel sanatlar eğitimleri, el sanatları ve hobi eğitimleri, müzik eğitimleri, bilgisayar teknolojileri eğitimleri, dil eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri alanlarında eğitimler düzenledik. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, ekonomik büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve nitelikli işgücünün oluşturulması adına; Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR desteği ile kadın, erkek ve gençlere yönelik eğitim hizmeti veren, Kadın Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Merkezimiz bu yıl; 22 noktada, toplamda 790 kursiyere eğitim vermiştir. Teknik eğitimlerden 232 genç kursiyerimizi de yine bu yıl mezun ettik. Ayrıca Yıldırım Belediyesi olarak; kadın eliyle yerel kalkınma modeli oluşturmak, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve girişimci kadınları desteklemek için kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ediyoruz. Şuan ilçemizde toplam 8 kadın kooperatifimiz var. Hedefimiz bu sayıyı 14'e çıkarmak. Kooperatiflerimizi desteklerken, kooperatif üyesi kadınların nitelik kazanması için de eğitim programları düzenliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak YIL-MEK Sepeti uygulamasıyla birlikte internet ortamında tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya ürünlerimizi pazarlayacağımız uygulamamızı aktif hale getireceğiz" diye konuştu.

6 gün sürecek

El Emekleri Festivali'nin Yıldırım'a renk kattığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Bugün açılışını yaptığımız, 'Yıldırım El Emekleri Festivali'nde sergilenen birbirinden değerli ürünlerin tamamı; YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ile Kadın Kooperatifi üyelerimizin eseridir. İstedik ki hem merkezlerimizin çalışmalarını tanıtalım, hem kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik değere dönüştürelim hem de 6 gün sürecek festival çerçevesinde düzenleyeceğimiz konserlerle hemşehrilerimize güzel, keyifli vakitler yaşatalım. Ben kıymetli kursiyerlerimizi, merkezlerimizde görev yapan öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan Yıldırım Kaymakamlığımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Program Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün stantları gezmesiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı, teşkilatlar feshedildi İYİ Parti'de 4 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı, teşkilatlar feshedildi Diyadin Belediyesi 4,5 milyon lira borç ödedi Diyadin Belediyesi 4,5 milyon lira borç ödedi
Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Oktay Yılmaz, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadın kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergileniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:49 Skuter sürerken araba çarpması sonucu ölen Ezgi "asli kusurlu" bulundu! Ehliyetsiz otomobil sürücüsünün ise 15 yıla kadar hapsi istendi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:45 3 dakikada 3 milyonluk soygun! Teknoloji mağazasında yapılan hırsızlık kameralarda
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:20 Hande Erçel, tatil sezonunu siyah bikinisiyle açtı! Pozlarını "Nerede kalmıştık?" diyerek paylaştı
15:17 Liverpool'da bir dönem sona erdi! Sadio Mane, 32 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 16:55:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın kursiyerlerinin ürettiği ürünler, 'El Emekleri Festivali'nde sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement