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Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden "organik ürünler pazarı" - Son Dakika

Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden "organik ürünler pazarı"

25.11.2021 18:03
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden "organik ürünler pazarı"

Bursa'da kadın kooperatifleri, organik pazarlı konferans düzenleyerek, kadınlara karşı şiddete dikkat çekti.

Bursa'da kadın kooperatifleri, organik pazarlı konferans düzenleyerek, kadınlara karşı şiddete dikkat çekti. Her türlü el emeği ürün ve ev yapımı gıdanın satışa sunulduğu pazarın kazancıyla ihtiyaç sahibi kadınlara yardım edilecek.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde kadın kooperatifleri tarafından organik ürünler pazarı kuruldu. Tayyare Kültür Merkezindeki organik ürünler pazarında köylü kadınların ev yapımı ürünleri satışa sunulurken, ayrıca konferans tertip edildi. Organik pazara ve konferansa kadınlar büyük ilgi gösterdi. Konferansa Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile çok sayıda protokol mensubu katıldı. Organik ürünler pazarında çeşitli köy kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren kadınların ev yapımı gıda maddeleri ile hediyelik eşyalar ve giysiler satışa sunuldu. 13 kadın kooperatifinin katkıda bulunduğu organik ürünler pazarı 2 gün devam edecek. Deveci armudu sirkesinden erişteye ve bebek kıyafetlerinden patiklere kadar her türlü el emeği ve göz nuru eserin satışından elde edilen gelirle ihtiyacı olan kadınlara yardım edilecek.

Bursa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Nagehan Dörtfidan Doğan, yaptığı konuşmada, "Biz Bursa'da İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan ilk kadın kooperatifiyiz. Kooperatifimiz 2015 yılında kuruldu. Ev tekstili, gelinlik, kaftan, filografi, catring ve organizasyon hizmetleri veren bir kooperatifiz. Aynı zamanda dekoratif ve hediyelik ürünlerimizde var. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çatısı altında toplanan Tarım ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı olan kooperatiflerin katıldığı, kadına şiddete dikkat çekmek ile ilgili hazırlanan bir programdayız. Günümüzdeki en önemli mesele kadına şiddet. Kadına şiddetin önlenmesi için ağır cezalardan önce eğitim geliyor. Toplumun yarısı kadın ve yarısı da çocuk yetiştiren kadınlar olduğu için, kadınların eğitilmesi ile birlikte, babalara da okul hizmetinin verilmesine inanan bir kişiyim. Kadınlara şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadınların hayatlarına dokunabilmek, onların bir nebze de olsa maddi olarak desteklenmesi maksadıyla kurulan bir kooperatifiz. Kadınlarımızla birlikte daha güçlü yarınlara hep birlikte, kadın erkek ayrımı olmadan, insan olarak birlikte yol alırsak, daha güçlü bir Türkiye'de bulunacağımıza inanmaktayım" dedi.

Bursa Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Nagehan Dörtfidan Doğan ise, "Bugün burada kooperatifler kendi ürettikleri ürünleri satışa sunuyor. Bunlar, kendi ortaklarının ürettiği ürünler. Buradan kazanılan para ise kooperatif kasalarına ve ihtiyacı olan kadınlarımıza destek için bir yerde toplanıp, onların hayatlarına dokunabilmek maksadıyla harcanacak. Bursa'mızın bütün kadınlarını buraya bekliyoruz. Tayyare Kültür Merkezi'ndeyiz. İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı olan kadın kooperatiflerimiz makarna, reçel, salça gibi ürünleriyle, İl Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı olan kooperatiflerimiz ise ev tekstili, dekoratif ürünler ve hediyelik eşyalarla burada. Bursa'mızın kadınlarının hizmetindeyiz, bütün kadınları bekliyoruz" dedi.

Gürsu Ağaköylü Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Merve Çakır, "Bursa'nın verimli toprakları olan Gürsu Ağaköy'den geliyoruz. 14 ortakla bir yıl önce kurduğumuz kooperatifimizde el emeği ve doğal ürünler üretiyoruz. Bizim coğrafi işaretli ürünümüz olan deveci armudu üzerine çalışmalarımız var. Armut sirkesi, armut pekmezi ve armut kurumuz var. Burada kadınlarımızın el emeği ile yaptığı ürünleri, hem kadın istihdamını sağlamak, hem de onları ekonomiye kazandırmak için bir kooperatif kurduk. Henüz bir yıl oldu. Yeni bir kooperatifiz. Aynı zamanda hamur işlerimiz ve reçellerimiz de var. Ürünlerimizi herkesin beğenisine sunuyoruz ve herkesi Tayyare Kültür Merkezi'ne bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden organik ürünler pazarı
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden organik ürünler pazarı
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden organik ürünler pazarı
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden organik ürünler pazarı
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden organik ürünler pazarı
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden organik ürünler pazarı
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden organik ürünler pazarı
Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden organik ürünler pazarı

Kadına şiddet, Türkiye, Kasım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadına Şiddet Gününde kadın kooperatiflerinden 'organik ürünler pazarı' - Son Dakika


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