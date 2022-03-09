Kadınlar 8 Mart için Ataşehir'de bir araya geldi - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kadınların hayatlarına dokunmak, farkındalık kazanmalarını sağlamak, her daim yan yana olmanın mutluluğunu ve gücünü hatırlatmak için bu yıl da birbirinden kıymetli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Kadınların her alanda aktif, özgür, mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışan Ataşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de dayanışmayı ve sevgiyi büyüten etkinliklerle yurttaşları bir araya getirdi.

Düzenlenen programlarla kadın dayanışmasının artırılmasının, güçlü olmanın kendine olan güvenden ve inançtan geçtiğinin altı bir kez daha çizildi.

4 Mart'ta başlayan etkinliklerde sergi, konser, söyleşi, mentorluk yürüyüşü ve tiyatro oyunları yer aldı.

Ataşehir'de 8 Mart "Rengarenk Kadınlar" resim sergisi ile başladı

"Rengarenk Kadınlar" isimli serginin açılışı, Ataşehirlilerin yoğun katılımı ile yapıldı. Sergide; yağlı boya tekniği ile oluşturulmuş 150 kursiyerin 170 eseri, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ev hanımlarını sanatla buluşturan ve kadınların yoğun emekleriyle ortaya çıkan çalışmaların oluşturduğu sergi, 13 Mart Pazar günü tarihine kadar Cemal Süreya Etkinlik Merkezi"nde ziyaretçilerine açık olacak.

Kadınlardan "Dönüş-Yenilen-İyileş" söyleşisine yoğun ilgi

8 Mart etkinlikleri, Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak'ın Dönüş- Yenilen- İyileş" adlı söyleşiyle devam etti.

Ataşehir Anneleri Platformu Kurucusu Tülin Albayrak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "neden bunu değiştiremiyorum, başaramıyorum ve hep aynı insanlarla ilişkiler kuruyorum" sorularının cevapları arandı. Kapışmak kadınlara, sorunlarının geçmişte kaynağını bulup, orada çözüp, dönüşmüş halde hayata devam edebileceklerinin mesajını verdi.

Ayrıca Kapışmak şunları da dile getirdi: "Dönüşebilir, yenilenebilir ve iyileşebilirsin. Aşkta, parada, sevgide, mutlulukta istediğin yaşamı gerçek kılabilirsin. Kendine karşı samimiyetle ve şefkatle yaklaştığında yenilenip iyileştiğine şahit olabilirsin. Bunu gerçekten başarabilirsin"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen konserde ise, yolları İstanbul'dan geçen şarkıları yeniden yorumlayan projeleriyle İstanbul Kainat Radyosu sahne aldı. Kardeş Türküler'in solistlerinden Feryal Öney ile Cenk Erdoğan da gruba eşlik etti.

Programda, "Dertli Yoldaş", "Aşkın Elinden", "Kara Gider", "Ay Işığında" ve "Dün Gece Yar Hanesinde Yastığım Bir Taş İdi"nin bulunduğu birçok eser seslendirildi.

Ümmiye Koçak iklim değişikliği için sahne aldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun "Ana, Gökyüzü Delinmiş" isimli oyunu Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğuyla köylü kadınların sesini dünyaya duyuran 64 yaşındaki Ümmiye Koçak, bu sefer de iklim değişikliğine dikkat çekmek için sahne aldı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı ve yaklaşık bir yılda hazırladıkları Ana Gökyüzü Delinmiş oyunuyla ilgili konuşan Koçak, "İnsanlar hala tehlikenin farkında değil. Farkındalığın temelden başlaması gerektiğini düşündüm ve oyunlarımızı köylerde sahnelemeye başladık. Bu konunun köylüsü, şehirlisi yok. Hepimiz doğaya karşı sorumluyuz. Çocuklarımıza yaşayacakları bir dünya bırakalım. Yaşamak için nefes almaya ihtiyacımız var" dedi.

Koçak, Ataşehir'de sahnelediği oyunun tüm Türkiye ve dünyada ses getirmesi için çağrıda bulundu. Yoğun katılımın sağlandığı oyunda, Ümmiye Koçak ve ekibi sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. - İSTANBUL