Kadınlar taciz ve şiddetten korunmak için 'pars taktiği' öğreniyor

Diyarbakırlı kadınlar pars taktik yaparak hem savunmayı öğreniyor hem de stres atıyor

Bağlarlı kadınlar savunma öğrendi, erkeklere gözdağı verdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kadınlar şiddet, taciz ve kapkaç gibi olaylarla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmek için pars taktik savunma öğreniyor.

Diyarbakır'da kadınlar şiddet, taciz, kapkaç gibi olaylarla karşılaşmaları halinde kendilerini savunabilmek için ve stresten uzak durmak için pars taktik savunma öğreniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Pars Taktik Savunma ile Kadınlarımız Daha Güvende" projesi dahilinde Bağlar ilçesinde yaşayan kadınlara Gençlik Derneği ve Bağlar Muradiye Muhtarlığı tarafından faaliyet gerçekleşirken savunma sistemi büyük ilgi gördü. Kadınlara teknik ve pratik eğitim verilerek, son yıllarda gündemde olan kadına şiddete karşı neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Uzman hocalar tarafından kadınlara yakın savunma eğitimi, meşru müdafaa, ilk yardım, değerler eğitimi, öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

"Kadınlar, kendini korumalı"

Bağlar'da oturan ve kadınların kendini koruması için bu eğitimleri alması konusunda çağrıda bulunan Şenay Uruç Tekin, hırsız ve şiddete karşı baş edecekleri teknikleri öğrendiklerini söyledi. Uruç, "Bugün buraya kadınların kendilerini koruyabilme tekniklerini öğrenmek için geldik, çok güzel bir etkinlik, memnunuz. Hırsız ve şiddete karşı nasıl baş edebileceğimizin tekniklerini öğrendik ve kullanabiliyoruz. Uygulamalı olarak çok güzel ve başarılı geçti. Bizim için bu etkinlikler önemli. Kadınların kendini korumalı. Bağlar gibi bir yerde yaşamak çok zor, bu etkinlikte çok işe yarayacak" dedi.

"7'den 70'e özellikle kadınlar gelmesi gerekiyor"

7'den 70'e eğitimlere katılım gerçekleşmesi gerektiğini aktaran Nurgül Durmaz ise sistemeler karşıdaki kişiye zarar verme odaklı değil, sadece o durumdan kurtulma odaklı olduğunu vurguladı. Durmaz, "Aslında kadınların dışarıdan baktığımız zaman birçok şiddete maruz kaldıklarını görebiliyoruz. Hocamızın yardımıyla ücretsiz eğitim alıyoruz. Kadınlar toplumda birçok kez ezilerek şiddete maruz kaldıkları için buraya çağrıldık ve eğitim verilmek istendi. Kadın, çocuk ve erkek fark etmeksizin burada eğitim alınması gerekiyor. Yaş sınırı yok, aslında yaşın bir önemi de yok. 7'den 70'e özellikle kadınlar gelmesi gerekiyor. Öğrendiğimiz sistemeler aslında çok zaman karşıdaki kişiye zarar verme odaklı değil, sadece o durumdan kurtulma odaklı ve basit taktikler. Zarar verme eğiliminde değiliz" diye konuştu.