Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Uluslararası 351 Dernek Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu'nda bulunan kadınlar ve federasyon başkanı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Deniz Canlıları Müzesinin kurucusu Kenan Balcı ile buluşan kadınlar, 2021 yılını değerlendirirken, Balcı tarafından kadınlara yeni yaptığı ürün olan balık dürüm ikram edildi.

Türkiye'de ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Uluslararası 351 Dernek Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu'nun kadın üyelerini ve federasyon başkanını ağırladı. Ziyaretçileri karşılayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, burada kendisini ziyaret eden vatandaşlara müzeyi ve müze içindeki balıkları anlattı. Aynı zamanda 2021 yılının deniz ürünlerinin değerlendirmesi yapıldı. Ziyaret sonunda Balıkçı Balcı tarafından, kadınlara ve diğer ziyaretçilere yeni ürünü olan balık dürüm ikram edildi.

"Denizlerimiz, tükenmeyen madenlerimizdir"

Ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kenan Balcı, "Bugün çok değerli misafirlerimiz var. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret ettiler. Hem yeni yıla girerken güzel bir ortam oldu. Beraber iç içe kaynaştık. İnşallah bundan sonra da güzel günler gelir. Denizlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız, tükenmeyen madenlerimizdir. Balığın, denizin anlamı çok güzeldir. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımızdır. Denizi evimizin salonu gibi temiz tutmamız lazım çünkü bize balık sunuyor. 2021 son günleri çok olumsuz geçti. Şimdi ortamımız düzeldi. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. İnşallah 2022 bu güzelliklerle devam eder. Halkımız mutlu, Türkiye mutlu" şeklinde konuştu.

Yaptıkları ziyaret ile ilgili konuşan Federasyon başkanı Recep Osman Erdoğan ise "Kenan bey, balığı bilmeyenlere tanıttı. Bugün arkadaşlarımızla birlikteydik. Kenan Bey yeni yıl mesajlarını verdi" dedi. - İSTANBUL