Üye Girişi
Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti - Son Dakika

Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti

30.12.2021 09:10
Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Uluslararası 351 Dernek Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu'nda bulunan kadınlar ve federasyon başkanı ziyaret etti.

Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne Uluslararası 351 Dernek Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu'nda bulunan kadınlar ve federasyon başkanı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Deniz Canlıları Müzesinin kurucusu Kenan Balcı ile buluşan kadınlar, 2021 yılını değerlendirirken, Balcı tarafından kadınlara yeni yaptığı ürün olan balık dürüm ikram edildi.

Türkiye'de ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Uluslararası 351 Dernek Adına Rumeli Balkan Güçbirliği Federasyonu'nun kadın üyelerini ve federasyon başkanını ağırladı. Ziyaretçileri karşılayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, burada kendisini ziyaret eden vatandaşlara müzeyi ve müze içindeki balıkları anlattı. Aynı zamanda 2021 yılının deniz ürünlerinin değerlendirmesi yapıldı. Ziyaret sonunda Balıkçı Balcı tarafından, kadınlara ve diğer ziyaretçilere yeni ürünü olan balık dürüm ikram edildi.

"Denizlerimiz, tükenmeyen madenlerimizdir"

Ziyaret ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kenan Balcı, "Bugün çok değerli misafirlerimiz var. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret ettiler. Hem yeni yıla girerken güzel bir ortam oldu. Beraber iç içe kaynaştık. İnşallah bundan sonra da güzel günler gelir. Denizlerimiz, ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız, tükenmeyen madenlerimizdir. Balığın, denizin anlamı çok güzeldir. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımızdır. Denizi evimizin salonu gibi temiz tutmamız lazım çünkü bize balık sunuyor. 2021 son günleri çok olumsuz geçti. Şimdi ortamımız düzeldi. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. İnşallah 2022 bu güzelliklerle devam eder. Halkımız mutlu, Türkiye mutlu" şeklinde konuştu.

Yaptıkları ziyaret ile ilgili konuşan Federasyon başkanı Recep Osman Erdoğan ise "Kenan bey, balığı bilmeyenlere tanıttı. Bugün arkadaşlarımızla birlikteydik. Kenan Bey yeni yıl mesajlarını verdi" dedi. - İSTANBUL

Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti
Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti
Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti

YORUMLAR
500

Beylikdüzü, Türkiye, Rumeli, Balcı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti - Son Dakika


Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde..         
09:04
Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL? Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?         
08:55
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55
Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:04 "İmamoğlu görevden alınmalı" diyen Bahçeli: Ya İstanbul'un suyuna zehir karıştırırlarsa
08:54 Altın ne kadar oldu? 30 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:51 Yeni gelişme! Doğalgaz faturanızı hangi bölgede, hangi şehirde yaşadığınız belirleyecek!
08:47 Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak
08:39 Cübbeli Ahmet'ten NASA'ya destek! NASA din adamlarını işe alacağını açıklamıştı
08:30 30 Aralık döviz kurları! Dolar ve euroda yükseliş sürüyor
08:17 İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü! Üstüne basıp öylece yürümeye devam etti
08:10 Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi
07:55 Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu
07:54 Polisin önünde diz çöküp yalvardı: Ehliyetimi alacağına öldür daha iyi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 09:17:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kadınlardan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne 2021 yılsonu ziyareti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement