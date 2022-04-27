Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı

27.04.2022 23:53
Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Sakarya'da dualarla idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Sakarya'da dualarla idrak edildi. Binlerce vatandaş saf tutarak avuçlarını semaya açtı.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla binlerce vatandaş camilere akın etti. Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'nde erkek, kadın, genç, yaşlı ve çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim dinleyip hatim duası etti. Ellerin semaya yükseldiği gecede ezanın okunması sonrasında vatandaşlar avlularında saf tutarak, teravih namazını kıldı. Kılınan teravih namazının ardından da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. - SAKARYA

Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı
Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı

YORUMLAR
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Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi Kırklareli'nde Kadir Gecesi dualar ile idrak edildi Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi

Kadir Gecesi, Orhan Gazi, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadir Gecesi'nde avuçlar semaya açıldı - Son Dakika


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