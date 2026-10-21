Kadirli'de zeytin üreticileri bu yıl 70-80 liradan 15-20 liraya düşen fiyattan yakındı - Son Dakika
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Kadirli'de zeytin üreticileri bu yıl 70-80 liradan 15-20 liraya düşen fiyattan yakındı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zeytin üreticileri, salamuralık zeytin fiyatının geçen yıl 70-80 liradan bu yıl 15-20 liraya düşmesinden ve tüccarın alım yapmamasından yakındı. Üreticiler artan işçi ve girdi maliyetleri nedeniyle zarar ettiklerini söyledi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zeytin üreticileri fiyatlardan memnun olmadıklarını dile getirdi. Üretici Serdar Karasüleymanoğlu, "Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu anda tüccarın aldığı da yok, yağ piyasası çok düşük. Salamuralık hiç satamıyoruz, sıkıntılı durumdayız" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zeytin üreticileri bu yıl salamuralık zeytin fiyatlardan memnun olmadığını, tüccarın fiyat bile vermediğini, geçen sene 70 lira olan satılan zeytinin şu an 15-20 liraya kadar düştüğünü ifade etti.

Zeytin üreticisi Serdar Karasüleymanoğlu şöyle konuştu:

"Yıllardır zeytin üreticisiyiz, fiyatlar çok kötü. Geçen sene salamuralığı 70-80 liraya satarken bu sene salamuralık isteyen de yok, fiyat veren de yok. Geçen sene bir işçi yevmiyesi 800 liraydı şu anda bir işçi yevmiyesi bin 500 liraya yaklaştı. Bir işçi günde ortalama 100 kilo zeytin toplasa 15-20 liraya anca maliyetini karşılıyor.

Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu anda tüccarın aldığı da yok, yağ piyasası çok düşük, ne yapacağız bilemiyoruz. Salamuralık hiç satamıyoruz, öyle sıkıntılı durumdayız. Şu anda yağlığa bıraktım salamuralık satamayınca yağ çektireceğiz. Yağ çekince onu da nasıl satacağız, bilemiyoruz. Geçen sene zeytinyağının kilosu 250-300 liraydı bu senede o fiyata satacağımızı zannetmiyorum. Zeytin üreticisi olarak perişan durumdayız. 2 bin dolaylarında ağacımız var şu anda ne yapacağız onu da bilemiyoruz öyle bekliyoruz.

Zeytinin maliyetleri çok fazlalaştı mazot girdisi, ilaç girdisi, işçi maliyetleri yüzde 100 arttı. Geçen sene 800 lira olan işçi yevmiyesi bu yıl bin 400- bin 500 lira iki katına çıktı. Böyle giderse ya vatandaşa sebil edecek çiftçi, vatandaş toplayacak ya da dalında kalacak. Çünkü maliyetini kurtarmayınca bir de ek bir masrafa girmeye gerek yok."

"ZARAR EDİYORUZ"

Üretici Murat Balcılar ise "Ben zeytin üreticisiyim, zeytin bahçem var. Zeytinyağı ve salamura zeytinin fiyatı üç yıl önceki fiyat. Amele, bakım, işçi parası 3-4 katına çıktı. Şu anda zeytini toplatıp yağ çektirsek zarar ediyoruz. Salamuralık satsak zarar ediyoruz. Zeytini toplamayı düşünmüyorum. Yeni sene fiyatlar böyle olursa zeytini sökeceğim tarlaya çevireceğim bahçeyi" dedi.

Bir zeytin işçisi, "Geçen sene zeytin fiyatları salamuralık 60-70 lirayken bu sene 15 liraya düştü. Üretici perişan, biz perişan, aldığımız yevmiye yetmiyor. Tamam şimdi üreticiye de hak veriyoruz ama bizleri de hak verilsin. Çare bulunsun buna, böyle giderse zeytin tabana düşer. Mesela bakın fabrikaları almıyor zeytini, yağı almıyor ne yapsın üretici. Başında mı bıraksın, tarla mı yapsın ne yapacak" şeklinde konuştu.

"YEVMİYEMİZ YETMİYOR"

Diğer bir zeytin işçisi, "Günlük bin 550 liraya yevmiyemiz ama bir markete giriyoruz aldığımız iki poşetle marketten çıkıyorsun. Aldığınızı da zaten markete geri veriyorsun. Yetmiyor, bizide düşünsünler tamam üretici şey yapacak ama biz de kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Diğer bir işçi ise "Yevmiye hiç yeterli değil tamam tarla sahibine de hak veriyoruz ama işçide olmazsa üretici de hiç olmaz. Onun için bizim aldığımız bize yetmiyor, işçinin aldığı işçiye yetmiyor. Bu sene fiyatlarda tabii ki düşük. Vallahi kurtarmıyor. Bu şeyin sonu ne olacağını da bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kadirli'de zeytin üreticileri bu yıl 70-80 liradan 15-20 liraya düşen fiyattan yakındı - Son Dakika
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