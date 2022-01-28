Kağıthane'de Nurtepe Nişantaşlar Ahmeddin Camii açıldı - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırseverler tarafından 1,5 yılda tamamlanan Nurtepe Nişantaşlar Ahmeddin Camii ve Kuran Kursu düzenlenen törenle açıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Belediye olarak seçim öncesi vermiş olduğumuz yüzde 53 proje sözünün; yüzde 80'lik kısmını tamamlamış olduk" dedi.

Kağıthane Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırseveler tarafından temeli 2020 yılında atılan Nurtepe Nişantaşlar Ahmeddin Camii düzenlenen törenle açıldı. Caminin açılışı Kağıhane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından yapıldı. 1,5 yılda tamamlanan 4 katlı cami 750 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte inşa edildi. 2 bodrum kat, zemin ve asma kat olarak inşa edilen camide, Kuran Kursu, otopark, çay ocağı, cami derneği, lojman, ortak kullanım alanları ve 235 metrekarelik geniş bir avlu yer alıyor.

"Birlik beraberliğimiz var"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, önümüzdeki süreçte daha fazla projeleri buluşturacaklarını ifade ederek, "Bir buçuk yıl gibi kısa sürede camimiz ibadete açık hale gelmiş oldu. Eski cami yıkıldığında dernek başkanımız cami yapmamız lazım demişti. Ne istiyorsunuz dedim, işlemler, ruhsatlandırmayı hızlı bir şekilde takip ettik. Hafriyat işlemleri diğer çalışmalara destek olduk. Ahmet bey de üst tarafı güzel bir şekilde yaptı. Bu dönem içinde hem okullarımızı hem de camilerimizi yeniliyoruz. 3 yıl içinde üçüncü camimizin açılışını yapıyoruz. Dördüncü camimiz Ayazma Camii, üst kata kadar çıktı. Bu dönem içinde onu da bitirip külliye halinde Kağıthane'nin en güzel camilerinden birisini tamamlayacağız. İlçemiz bölgemiz İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi, en zorlu tarafımız engebeli yokuşlu bir alanımız var. Belediye olarak seçim öncesi vermiş olduğumuz yüzde 53 proje sözünün; yüzde 80'lik kısmını tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL