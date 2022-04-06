Kağıthane'de Ramazan'da 20 bine yakın aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Kağıthane'de Ramazan'da 20 bine yakın aileye gıda yardımı

06.04.2022 17:04
Kağıthane'de Ramazan'da 20 bine yakın aileye gıda yardımı

Ramazan ayında 20 bine yakın aileye gıda yardımında bulunacak Kağıthane Belediyesi, vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Ramazan ayında 20 bine yakın aileye gıda yardımında bulunacak Kağıthane Belediyesi, vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Ramazan ayının gelmesiyle iftar ve sahur sofraları kalabalıklaşırken, Kağıthane Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Belediye, bu Ramazan 20 bine yakın aileye gıda yardımında bulunuyor. Gıda paketleri un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyatlar ve şarküteri ürünlerinden oluşuyor. Yanı sıra çölyak hastası vatandaşlara özel olarak hazırlanan glütensiz gıdalardan oluşan paketler de evlerine kadar ulaştırıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar belediyenin internet sitesine girerek talep formu doldurup gıda yardımından faydalanabiliyorlar. Ramazan bayramına yakın bir tarihte de ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunularak bayramı mutlu bir şekilde geçirmeleri sağlanacak. Kağıthane'de 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli vatandaşlaraysa özel hizmet veriliyor. Belediye'ye bağlı Aşevi'nden vatandaşlara her gün 2 öğün sıcak yemek hazırlanıp adreslerine teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gıda yardımlarının sevkiyatının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Öztekin, "Ramazan; birlik ve beraberlik, paylaşma ayıdır. Halden anlama ayıdır. Bu düşünceyle Kağıthane'mizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapısını tek tek çalıyoruz. Hiçbir ailemizin Ramazan'ı mahzun geçirmesine gönlümüz razı değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kağıthane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağıthane'de Ramazan'da 20 bine yakın aileye gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de Ramazan'da 20 bine yakın aileye gıda yardımı - Son Dakika
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