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Kağıthane'nin yeni tematik caddesi '28 Nisan' açıldı - Son Dakika

Kağıthane'nin yeni tematik caddesi '28 Nisan' açıldı

07.01.2022 15:42
Kağıthane'nin yeni tematik caddesi '28 Nisan' açıldı

Kağıthane'nin gerek araç gerekse yaya trafiği açısından en önemli caddelerinden olan 28 Nisan Caddesi, belediye ekipleri tarafından tematik caddeye dönüştürüldü.

Kağıthane'nin gerek araç gerekse yaya trafiği açısından en önemli caddelerinden olan 28 Nisan Caddesi, belediye ekipleri tarafından tematik caddeye dönüştürüldü.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği "Tematik Caddeler Projesi" kapsamında Gürsel Mahallesi'nde yeni bir tematik cadde daha açıldı. Ihlamur ve manolya kokularının sardığı 28 Nisan Caddesi'ne akçaağaç ve zeytin ağaçları da dikildi. Böylece cadde daha yeşil bir alan haline geldi. 28 Nisan Caddesi çalışmaların sonucunda daha modern, daha erişilebilir ve daha yeşil hale geldi. Yapılan proje kapsamında cadde; tek şerit araç geçişi, tek şerit parklanma alanı olarak yeniden düzenlendi. Caddede eskiye oranla kaldırımlar büyük ölçüde genişletildi. 450 metre uzunluğundaki caddenin tamamı düzenlenerek, 44 araçlık otopark alanı oluşturuldu ve yaklaşık 6 bin 132 metrekare kaldırım düzenlemesi yapıldı. Ayrıca kaldırımlarda oluşturulan yeşil alan miktarı ise 330 metrekare olup, caddeye dikilen 103 ağaç ile vatandaşlara doğal bir ortamda gezme ve alışveriş yapma imkanı sağlandı. Caddenin açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fuat Günday, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, mahallenin muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

28 Nisan Caddesi'nin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Tematik caddelerimize bir yenisini daha ekledik. Bugün ilçemize iki buçuk yıl içerisinde sekizinci tematik caddemizi açmış olduk. Tematik caddelerimizin en büyük özelliği geniş yaya alanları, yeşil alanlar, altyapı çalışmaları tamamlanmış caddeler. Mesela bu caddemize ıhlamur ve manolya ağaçlarını diktik. Özel bir zeytin ağacı dikmiş olduk. Yürüyüş alanlarını genişlettik. Caddelerimiz hanımların, engellilerin daha rahat yürüdüğü bir yer oldu. Trafiğin aktığı ve parklanma ceplerinin oluştuğu bir cadde oldu. Bu cadde üzerindeki fiber internet altyapısını yaparak da 20 kat interneti hızlandırmış olduk. Tematik cadde olarak 9 yeri bitirdik. 53 projemizden yüzde 80'ini tamamlamış olduk. Hedef bütün caddelerimizi imkan ölçüsünde yapabilmek" dedi.

Kağıthane'de yaşayan engelli vatandaş Ali Altun ise, "Yollarımız bizim için şu an uygun. Rahatlıkla gidebiliyorum o yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim akülü arabam var. Çok rahat kaldırımları kullanabiliyorum. O yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kağıthane'nin yeni tematik caddesi '28 Nisan' açıldı
Kağıthane'nin yeni tematik caddesi '28 Nisan' açıldı
Kağıthane'nin yeni tematik caddesi '28 Nisan' açıldı

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Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Tragger, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kağıthane'nin yeni tematik caddesi '28 Nisan' açıldı - Son Dakika


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