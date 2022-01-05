Kahraman şehit Sekin, adliyede anıldı - Son Dakika

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can, adliyede düzenlenen tören ile anıldı. Şehit Sekin'in adliye kapısı önündeki heykeline karanfil bırakıldı.

5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen saldırıda, silahını çekip teröristlere tek başına karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin, vefatının 5'inci yılında unutulmadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ve Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur'un yanı sıra başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli, Sekin'in adliye önünde bulunan heykeline ve şehit düştüğü yere karanfil bırakıp dua etti. Adliye personelinin yanı sıra vatandaşlar da heykele karanfil bırakıp dua etti. Fethi Sekin ve Musa Can'ın hayrına adliye önünde lokma da döküldü.

Motosikletli kuryeler de kahraman şehidi unutmadı

Öte yandan İzmirli motokuryeler de Sekin'in şehadete varmasının 5'inci yılında motosikletleriyle konvoy düzenledi. Motosikletli kuryelerin İzmir'deki dernekleri toplanarak şehirde kornalar eşliğinde Şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı. - İZMİR