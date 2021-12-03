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Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor - Son Dakika

Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor

03.12.2021 09:14
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor

Gümüşhane'de kas güçsüzlüğü hastalığı nedeniyle ellerini kullanmakta zorlanan Rukiye Arslan'ın çizdiği resimler görenleri kendisine hayran bırakırken, yazdığı şiirler de edebiyat dünyasından tam not alarak kitaplaştırıldı.

Gümüşhane'de kas güçsüzlüğü hastalığı nedeniyle ellerini kullanmakta zorlanan Rukiye Arslan'ın çizdiği resimler görenleri kendisine hayran bırakırken, yazdığı şiirler de edebiyat dünyasından tam not alarak kitaplaştırıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinde yaşayan ve kas güçsüzlüğü nedeniyle ellerini kullanmakta zorlanan Rukiye Arslan (40), 6 yıl önce köyüne gelen resim öğretmeni Zehra Albayrak'ın destekleriyle resim yeteneğini geliştirdi.

Engeline rağmen çizdiği resimlerle kendisine hayran bırakan Arslan kendisi gibi engelli vatandaşlara da "Hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmesin, yeteneklerini ortaya koysunlar ve içlerindeki cevherleri saklamasınlar" çağrısında bulundu.

Kelkit Gençlik Merkezinde kendisine tahsis edilen odada resim çizmeye devam eden, öğrencilerle söyleşi yapıp sergiler açan Arslan, çocukluktan beri resim çizmeye karşı ilgisi olduğunu fakat imkansızlıklar nedeniyle bu yeteneğini ön plana çıkaramadığını söyledi.

Söğütlü Beldesi'ne resim öğretmeni olarak gelen Zehra Albayrak'ın destekleriyle 6 yıl önce resim çizme yeteneğini ilerlettiğini ifade eden Arslan, Zehra öğretmenin 3 yıl boyunca haftada 3 gün kendisini sabah evden alarak birlikte çalıştıklarını ve bu sayede resim yeteneğini geliştirerek kendi sergisini açabilecek seviyeye geldiğini belirtti.

"Nasıl öğrenebilirim bu işi derken karşıma Zehra öğretmenim çıktı"

Çizmeye 6 yıl önce başladığını belirterek o günlerini anlatan Arslan, "Ortaokulda gelen resim öğretmenimden bana yardımcı olmasını talep ettim ve sonrasında 3 yıl boyunca beraber çalıştık. Beraber sergi açtık. Resme olan hevesim kendi içimde vardı zaten. Uzun süre nasıl yapabilirim ve püf noktalarını nasıl öğrenebilirim bu işi derken karşıma Zehra hocam çıktı. Sabah beni evden aldı ve akşamları evime bıraktı. Haftanın 3 günü bu şekilde çalışarak ortaokulda çocuklarla beraber çizimler yaptık. 1 yılını ben evde çalıştım. Daha sonra hocam bana sergi açtı. Zehra Albayrak'a çok teşekkür ediyorum. Bir defasında da sadece ikimiz ortak bir sergi açtık" dedi.

Kendisinde doğuştan kas güçsüzlüğü rahatsızlığı olması nedeniyle kollarını, dizlerini ve ayaklarını kullanmakta güçlük çektiğini dile getiren Arslan, "Resim çizerken zorlandığım noktalar var ama dinlenip devam ediyorum. Resmi kollarımı kaldırmadan çiziyorum. Masayı kendi hizama ayarlıyorum. Resimdeki koyu kalması gereken alanları iki elimle bastırarak karalıyorum tek elim bu konuda yeterli olmuyor" diye konuştu.

Resim çizmenin stresini yok ettiğini ve mutluluk verdiğini kaydeden Arslan, resim haricinde şiir de yazdığını ve ilk kitabını da yayınladığını söyledi.

"Çizdiğim resmi Cumhurbaşkanımıza kendim götürmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem portresini çizdiğini ve bu çizimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat iletmek istediğini söyleyen Arslan, "Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çizimimin ona ulaşmasını hatta fırsat olursa çizdiğim resmi kendim götürmek istiyorum. Resmi çizmem bir hafta sürdü. Benim gibi engelli olan vatandaşlar, yeteneklerini ortaya koysunlar ve içlerindeki cevherleri saklamasınlar. Benim açığa çıkarma şansım oldu umarım isteyen herkesin de açığa çıkarma şansı olur" diye konuştu.

"Geniş çapta bir sergi açmak istiyoruz"

Rukiye Arslan'ın resimleriyle daha geniş kapsamlı bir sergi açmayı düşündüklerini söyleyen Kelkit İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Ayvazoğlu ise "Daha önce Rukiye Arslan'ın bir sergisine şahit olmuş çok beğenmiştik. Aradan 3-4 yıl geçtikten sonra kendisini sokakta gördüm ve hasbihal ederken bana çalışma alanına ihtiyacı olduğunu söyledi. Bende gençlik merkezinde bir yer tahsis edebileceğimizi ve bizimle çalışırsa ona her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Sağ olsunlar kendileri de kabul ettiler. Gençlik merkezinde kendisine bir oda tahsis ettik. Akabinde malzeme konusunda kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Sıcak bir ortam oluşturduk. Şu anda kendisi güzel çalışmalara imza atıyor. Aşağıdaki mini salonumuza sergi açtık ve yaptığı çalışmaları sergilemeye çalıştık. Akabinde 3-4 ay içerisinde yeni çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarda eğer 30- 40 tane resme ulaşırsak il ve ilçe bazında geniş çapta bir sergi açmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz çalışmalardan çok etkilendi"

İnsanın istedikten sonra her şeyini başarabileceğini vurgulayan Ayvazoğlu, "Bu konuda da sayın kaymakamımız, belediye başkanımız her konuda malzeme konusunda ve yer konusunda bizlere talimat verdiler her türlü destekleri sağladılar. Birçok konuda bize destek verdiler. Biz burada ise sadece sergi gözüyle bakmıyoruz. Aynı zamanda okullardan gençlerimizi buraya getirip söyleşi yapıyoruz. Rukiye hanımın çalışmalarını gösterdik ve onlarda gerçekten çok etkilendiler. Belki biz bir damla misali eğer Rukiye hanımı gençlere birer örnek olarak gösterebilirsek en azından bundan etkilenip de bir gencimizi topluma kazandırabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bu konuda elimizden gelen türlü desteği vermeye hazırız. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor
Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane, Hisarcık, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kalem tutmakta zorlanırken şimdi resim sergileri açıyor - Son Dakika


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